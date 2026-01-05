Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Hadiri Sidang Perdana, DJ Donny hingga Riri Riza Beri Dukungan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |11:29 WIB
Nadiem Hadiri Sidang Perdana, DJ Donny hingga Riri Riza Beri Dukungan
Nadiem Hadiri Sidang Perdana, DJ Donny hingga Riri Riza Beri Dukungan
A
A
A

JAKARTA  - Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti agenda pembacaan dakwaan atas perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook. Kedatangan Nadiem langsung disambut riuh tepuk tangan pendukungnya..

Pantauan Okezone di lokasi, Senin (5/1/2026), Nadiem terlihat masuk ke Ruangan Hatta Ali menggunakan rompi merah muda tahanan Kejaksaan Agung pada pukul 10.18 WIB. Persis setelah Nadiem masuk, pengunjung sidang yang mayoritas pendukungnya langsung menyambut dengan tepuk tangan.

Mendapat sambutan tersebut, Nadiem tampak terharu dan langsung menaruh tangannya di dada seolah memberikan terima kasih. Meski demikian, Nadiem tampak membisu tak memberikan komentar apapun.

Setelah melihat orang tuanya yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri yang juga hadir di persidangan, Nadiem juga langsung menghampiri. Nadiem tampak mencium orang tuanya sebelum persidangan itu dimulai.

Selanjutnya, mantan Mendikbudristek itu terlihat menyalami jaksa penuntut umum (JPU) yang hadir dalam persidangan itu. Nadiem kemudian langsung duduk di kursi pesakitan yang telah disediakan.

Di ruang sidang, berbagai kelompok masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan dukungan kepada Nadiem. Mulai dari ojek online hingga aktris dan selebgram.

Mereka yang terlihat hadir di sidang perdana Nadiem Makarim di antaranya Ramond Dony Adam (Dj Donny), Riri Riza hingga Mira Lesmana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189444/nadiem_makarim-MqrY_large.jpg
Kasus Chromebook Nadiem Makarim Dinilai Bukan Kriminalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189038/nadiem_makarim-VAw5_large.jpg
Sidang Perdana Korupsi Kasus Chromebook Nadiem Makarim Digelar 16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188587/nadiem_makarim-YoBA_large.jpg
Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Nadiem Makarim Segera Disidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185150/nadiem_makarim-ACZh_large.jpg
Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179577/nadiem_makarim-Ad4M_large.jpg
Terkuak! Grup WA 'Mas Menteri Core Team' Dibuat Nadiem Usai Dipanggil Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179542/nadiem_makarim-lXqr_large.jpg
Nadiem Akhirnya Akui Buat Grup WhatsApp 'Mas Menteri Core Team' Sebelum Jadi Menteri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement