Nadiem Hadiri Sidang Perdana, DJ Donny hingga Riri Riza Beri Dukungan

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti agenda pembacaan dakwaan atas perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook. Kedatangan Nadiem langsung disambut riuh tepuk tangan pendukungnya..

Pantauan Okezone di lokasi, Senin (5/1/2026), Nadiem terlihat masuk ke Ruangan Hatta Ali menggunakan rompi merah muda tahanan Kejaksaan Agung pada pukul 10.18 WIB. Persis setelah Nadiem masuk, pengunjung sidang yang mayoritas pendukungnya langsung menyambut dengan tepuk tangan.

Mendapat sambutan tersebut, Nadiem tampak terharu dan langsung menaruh tangannya di dada seolah memberikan terima kasih. Meski demikian, Nadiem tampak membisu tak memberikan komentar apapun.

Setelah melihat orang tuanya yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri yang juga hadir di persidangan, Nadiem juga langsung menghampiri. Nadiem tampak mencium orang tuanya sebelum persidangan itu dimulai.

Selanjutnya, mantan Mendikbudristek itu terlihat menyalami jaksa penuntut umum (JPU) yang hadir dalam persidangan itu. Nadiem kemudian langsung duduk di kursi pesakitan yang telah disediakan.

Di ruang sidang, berbagai kelompok masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan dukungan kepada Nadiem. Mulai dari ojek online hingga aktris dan selebgram.

Mereka yang terlihat hadir di sidang perdana Nadiem Makarim di antaranya Ramond Dony Adam (Dj Donny), Riri Riza hingga Mira Lesmana.