Ojol Turun ke PN Jakpus, Beri Dukungan ke Nadiem Jelang Sidang Perdana

JAKARTA – Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan moral kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang dijadwalkan menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Berdasarkan pantauan di lokasi, para pengemudi ojol mengenakan jaket ojek online bertuliskan Gojek. Mereka memutar musik serta menyampaikan orasi dari sebuah mobil komando yang disiapkan di sekitar area pengadilan.

Para pengemudi ojol tersebut menyatakan dukungannya karena menilai Nadiem memiliki jasa besar terhadap keberadaan profesi ojek online di Indonesia.

“Karena Nadiem, profesi ojek online ada,” ujar salah satu peserta aksi.

Selain itu, mereka juga membawa sejumlah spanduk berisi pesan dukungan, yang berharap Nadiem tetap tegar dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.

“Ojol ada karena Nadiem. Pejuang aspal bersama Nadiem,” tulis salah satu spanduk yang dibentangkan.