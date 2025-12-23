Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Makarim Akan Jalani Sidang Pembacaan Surat Dakwaan Hari Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |08:40 WIB
Nadiem Makarim Akan Jalani Sidang Pembacaan Surat Dakwaan Hari Ini
Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan menjalani sidang pembacaan tuntutan di PN Jakpus.
A
A
A

JAKARTA – Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dijadwalkan menjalani sidang pembacaan surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada hari ini, Selasa (23/12/2025).

Hal itu sebagaimana termuat dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Selasa, 23 Desember 2025, pembacaan surat dakwaan," tulis SIPP PN Jakpus yang dilihat Selasa (23/12/2025).

Disebutkan, sidang akan digelar pukul 10.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali pada PN Jakarta Pusat.

Awalnya, pembacaan surat dakwaan Nadiem dijadwalkan pada Selasa pekan lalu. Namun, pembacaan ditunda lantaran kondisi kesehatannya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190633//nadiem_makarim-sa3V_large.jpg
Jaksa Ungkap Aliran Uang Rp809 Miliar ke Nadiem di Kasus Chromebook, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190522//nadiem_makarim_jadi_tersangka_korupsi-2hdS_large.jpg
Kasus Nadiem Makarim, Pakar Sebut Kelalaian Bisa Jadi Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190249//sidang_pembacaan_dakwaan_kasus_chromebook-mykP_large.jpg
Jaksa Ungkap Rapat Tak Lazim Nadiem saat Bahas Pengadaan Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190219//nadiem_makarim-SPMH_large.jpg
Nadiem Disebut Perkaya Diri hingga Rp809 Miliar dalam Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190192//sidang_pembacaan_dakwaan_nadiem_makarim_ditunda-JcSX_large.jpg
Tak Bisa Hadir Usai Operasi, Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190138//nadiem_makarim_jadi_tersangka_korupsi-HZUS_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Chromebook, Hakim Tunggu Kepastian Kondisi Nadiem
