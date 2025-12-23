Nadiem Makarim Akan Jalani Sidang Pembacaan Surat Dakwaan Hari Ini

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan menjalani sidang pembacaan tuntutan di PN Jakpus.

JAKARTA – Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dijadwalkan menjalani sidang pembacaan surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada hari ini, Selasa (23/12/2025).

Hal itu sebagaimana termuat dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Selasa, 23 Desember 2025, pembacaan surat dakwaan," tulis SIPP PN Jakpus yang dilihat Selasa (23/12/2025).

Disebutkan, sidang akan digelar pukul 10.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali pada PN Jakarta Pusat.

Awalnya, pembacaan surat dakwaan Nadiem dijadwalkan pada Selasa pekan lalu. Namun, pembacaan ditunda lantaran kondisi kesehatannya.