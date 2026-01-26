Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Dirjen SMA Akui Terima USD7 Ribu Terkait Pengadaan Chromebook

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |22:01 WIB
Eks Dirjen SMA Akui Terima USD7 Ribu Terkait Pengadaan Chromebook
Sidang kasus korupsi Chromebook (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Direktur Pembinaan SMA Kemendikbudristek, Purwadi Sutanto, mengaku menerima uang sebesar USD 7.000 terkait pengadaan Chromebook.

Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), Senin (26/1/2026).

“Tadi Bapak mengakui secara jujur bahwa Bapak pernah menerima uang sebesar USD 7.000, ya?” tanya penasihat hukum Nadiem di ruang sidang.

“Iya,” jawab Purwadi.

Ia menyebutkan, penerimaan uang tersebut terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Pembinaan SMA Kemendikbudristek selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 2021.

Purwadi menjelaskan, uang tersebut ia temukan di meja kerjanya dalam sebuah map. Saat itu, ia tidak mengetahui siapa pemberinya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197736//kasus_korupsi_chromebook-ri52_large.jpg
Eks Komjak Nilai Narasi Nonhukum Muncul di Sidang Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197680//terdakwa_kasus_korupsi_noel-4cx6_large.jpg
Noel Tuduh KPK Lakukan “Operasi Tipu-Tipu”, Sebut Dirinya Diframing dan Siap Dihukum Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197599//persidangan-vcuK_large.jpg
Nadiem Tiba di Ruang Sidang: Makin Cepat Kebenaran Terbuka, Semakin Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197300//diskusi_haji-6ENf_large.jpg
Pakar Hukum Sebut BPK Tidak Berhak Audit PIHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197229//kpk-OIz4_large.jpg
KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Kantor PMPTSP Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197185//kpk-6Hbt_large.jpg
Geledah Sejumlah Lokasi, KPK Sita Uang Ratusan Juta di Kasus Bupati Pati Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement