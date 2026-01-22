Kasus Chromebook, Kuasa Hukum Nadiem Pertanyakan Audit Perhitungan Kerugian Negara hingga Saksi

JAKARTA - Tim kuasa hukum terdakwa Nadiem Makarim menyoroti penggunaan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kuasa hukum Nadiem menilai, hasil audit itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

1. Pertanyakan Audit Penghitungan Kerugian Negara

Dalam persidangan terakhir, kubu Nadiem menilai terungkap sejumlah fakta terkait dasar pembuktian kerugian negara, integritas kesaksian saksi, serta proses kajian pengadaan laptop Chromebook.

Kubu Nadiem menilai, alat bukti berupa hasil audit BPKP dijadikan dasar perhitungan kerugian negara hanya bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tanpa ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara di Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Badan Pemeriksa Keuangan.

“Tanpa penetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan, hasil audit BPKP tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Selain itu, proses perhitungan kerugian negara dilakukan tanpa melibatkan klien kami maupun pihak-pihak terkait lainnya," kata Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir, Kamis (22/1/2026).

Oleh karena itu, ia melanjutkan, hasil audit tersebut akan diuji dan didalami lebih lanjut di hadapan Majelis Hakim di persidangan selanjutnya.

Tiga saksi yang merupakan pejabat Eselon Kemendikbudristek, yakni Jumeri, Hamid Muhammad, dan Sutanto, mengakui telah menerima gratifikasi dari pihak yang terkait dengan pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kubu Nadiem menilai hal ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai integritas dan independensi kesaksian, sehingga keterangannya patut diuji secara cermat oleh Majelis Hakim.

Selain itu, terungkap soal proses pengambilan keputusan terkait pemilihan sistem operasi dalam pengadaan laptop. Dalam rapat pada 27 Mei 2020, Poppy Dewi Puspitawati selaku Wakil Ketua II Tim Teknis Analisis Kebutuhan Pembelajaran TIK SD dan SMP Tahun Ajaran 2020 mengusulkan agar seluruh laptop menggunakan Chromebook demi kepraktisan proses lelang.