Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Mahkota di Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Jalani pemeriksaan 11 Jam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |20:39 WIB
Saksi Mahkota di Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Jalani pemeriksaan 11 Jam
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan maraton selama 11 jam sebagai saksi mahkota dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Nadiem meluruskan berbagai tuduhan dan menegaskan bahwa fokus utamanya selama menjabat adalah transformasi digital ekosistem pendidikan melalui perangkat lunak (software), bukan pengadaan perangkat keras (hardware).

"Sangat meletihkan hari ini karena saya satu-satunya saksi dan saya bingung berapa jam tadi ya. 11 jam nonstop menjadi saksi. Tapi memang hal yang begitu membingungkan, semua terdakwa itu tergeleng-geleng," ujar Nadiem, dikutip, Kamis (12/3/2026).

Nadiem menolak keras tuduhan bersekongkol dengan para terdakwa seperti yang didakwakan dalam Pasal 55.  Oleh karena itu, dia meminta Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti nyata dan menegaskan tidak ada pertemuan rahasia di masa pandemi Covid-19 untuk merencanakan konspirasi.

"Tidak ada sama sekali. Dan tidak ada kayak di dunia lain di mana kita bertemu secara rahasia di masa Covid-19 untuk melakukan persekongkolan ini... Jadi ini Pasal 55 kan menyandera kita seolah-olah kita melakukan komplotan, sedangkan mana buktinya? Saya ini kebingungan sekali," kata Nadiem.

Menurutnya, pembentukan tim teknologi di Kemendikbudristek disebut Nadiem sebagai langkah untuk menjalankan arahan Presiden pada tahun 2020 terkait percepatan transformasi pendidikan melalui teknologi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206210//korupsi_chromebook-34Pi_large.jpg
Angkat Jurist Tan Jadi Stafsus, Nadiem Akui Tak Jelaskan Tugas dan Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206202//nadiem_makarim-qli8_large.jpg
Hakim Pertanyakan Julukan “Mas Menteri”, Nadiem Makarim Sebut Berawal dari Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206196//korupsi_laptop-lgIm_large.jpg
Jadi Saksi Mahkota, Nadiem Makarim Dicecar Jaksa soal Pendirian Gojek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206155//nadiem_makarim-Nctg_large.jpg
Dicecar Jaksa soal Zoom Tak Boleh Direkam, Nadiem: Memang di Kejaksaan Direkam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206053//nadiem_makarim-s80b_large.jpg
Eks Mendikbudristek Nadiem Bakal Jadi Saksi di Sidang Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205984//nadiem_makarim-0oJH_large.jpg
Nadiem soal Lonjakan Penghasilan Rp6 Triliun:  Salah Baca SPT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement