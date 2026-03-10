Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Saksi Mahkota, Nadiem Makarim Dicecar Jaksa soal Pendirian Gojek

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |21:10 WIB
Jadi Saksi Mahkota, Nadiem Makarim Dicecar Jaksa soal Pendirian Gojek
Sidang korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, hadir sebagai saksi mahkota dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM. Namun, dalam persidangan, Nadiem lebih banyak dicecar jaksa mengenai pendirian perusahaan Gojek.

Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Nadiem sebagai saksi untuk tiga terdakwa, yaitu Ibrahim Arief (mantan konsultan Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih (mantan Direktur SD Kemendikbudristek), dan Mulyatsyah (mantan Direktur SMP Kemendikbudristek). Meski demikian, pertanyaan jaksa sebagian besar berfokus pada riwayat dan tujuan pendirian Gojek.

Salah satu pertanyaan jaksa adalah mengenai tahun dan tujuan pendirian perusahaan tersebut. Nadiem menjelaskan bahwa Gojek didirikan dua kali: pertama, PT Gojek Indonesia pada 2010, dan kedua, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) pada 2014, yang dikenal masyarakat luas sebagai Gojek.

"Saudara mendirikan Gojek pada tahun berapa?" tanya jaksa.

"Jadi ada pendirian Gojek itu sebenarnya ada dua. PT Gojek Indonesia didirikan 2010, lalu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek Indonesia didirikan 2014. Gojek yang dikenal semua orang sebenarnya adalah PT AKAB yang didirikan pada 2014," jawab Nadiem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205602/nadiem_makarim-g5kc_large.jpg
Nadiem Klaim Tak Ada Arahan untuk Pakai Chromebook Sepenuhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205171/sidang_chromebook-ytKo_large.jpg
Korupsi Chromebook, Bos Dell soal Disebut Diperkaya Rp112 Miliar: Hitungan dari Mana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205113/nadiem-ZJ2j_large.jpg
Sidang Kasus Chromebook, Nadiem: Ada Kemunduran dalam Penyembuhan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197599/persidangan-vcuK_large.jpg
Nadiem Tiba di Ruang Sidang: Makin Cepat Kebenaran Terbuka, Semakin Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195852/nadiem_makarim-3lpH_large.jpg
Hakim Diyakini Fokus Uji Bukti Dakwaan Korupsi Nadiem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/340/3195462/chromebook-HzSr_large.jpg
Kendala Internet, Chromebook Dikeluhkan Tak Bisa Digunakan di Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement