Nadiem Tiba di Ruang Sidang: Makin Cepat Kebenaran Terbuka, Semakin Baik

JAKARTA – Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kembali menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Senin (26/1/2026). Hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi.

Sebelum persidangan dimulai, Nadiem mengaku masih dalam masa pemulihan usai menjalani penanganan medis. Namun, ia menyatakan siap mengikuti persidangan.

"Masih dalam perawatan, saat ini siap sidang. Makin cepat kebenaran akan terbuka semakin baik," kata Nadiem sebelum persidangan dimulai.

Terkait saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, Nadiem enggan berkomentar. "Seperti sidang yang sebelumnya, yang terpenting itu adalah kebenaran, kan jadi satu per satu, saksi pun akan membuka kebenaran tersebut," ujarnya.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar. Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 5 Januari 2026.