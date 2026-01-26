Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Tiba di Ruang Sidang: Makin Cepat Kebenaran Terbuka, Semakin Baik

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |12:40 WIB
Nadiem Tiba di Ruang Sidang: Makin Cepat Kebenaran Terbuka, Semakin Baik
Nadiem Makarim jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kembali menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Senin (26/1/2026). Hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi.

Sebelum persidangan dimulai, Nadiem mengaku masih dalam masa pemulihan usai menjalani penanganan medis. Namun, ia menyatakan siap mengikuti persidangan.

"Masih dalam perawatan, saat ini siap sidang. Makin cepat kebenaran akan terbuka semakin baik," kata Nadiem sebelum persidangan dimulai.

Terkait saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, Nadiem enggan berkomentar. "Seperti sidang yang sebelumnya, yang terpenting itu adalah kebenaran, kan jadi satu per satu, saksi pun akan membuka kebenaran tersebut," ujarnya.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).  Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar. Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 5 Januari 2026. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195852/nadiem_makarim-3lpH_large.jpg
Hakim Diyakini Fokus Uji Bukti Dakwaan Korupsi Nadiem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/340/3195462/chromebook-HzSr_large.jpg
Kendala Internet, Chromebook Dikeluhkan Tak Bisa Digunakan di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195224/laptop_chromebook-tqp8_large.jpg
Chromebook Dinilai Tak Menjawab Kebutuhan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194947/sidang_nadiem-GlKq_large.jpg
Eksepsi Nadiem Ditolak Hakim, Dakwaan Jaksa Diyakini Tak Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194882/nadiem_makarim-tjFL_large.jpg
Nadiem Jalani Sidang Putusan Sela Kasus Chromebook Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194659/nadiem-rLH8_large.jpg
Soroti Eksepsi Nadiem, Pakar: Tidak Mudah Dikabulkan Hakim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement