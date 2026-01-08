Tiba di Ruang Sidang, Nadiem Makarim Salami Pengunjung

Nadiem Makarim tiba di ruang sidang (foto: Okezone)

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim tiba di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Kehadiran Nadiem dalam rangka mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan agenda tanggapan atas eksepsi.

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan tanggapan terhadap nota keberatan atau eksepsi yang sebelumnya diajukan oleh Nadiem.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Nadiem tiba di ruang sidang sekitar pukul 14.50 WIB. Setelah melepas rompi tahanan Kejaksaan Agung, ia terlihat mengenakan kemeja saat memasuki ruang persidangan.

Kedatangan Nadiem telah ditunggu oleh sejumlah simpatisannya yang lebih dulu berada di ruang sidang. Dengan senyum, Nadiem tampak menyalami mereka, termasuk beberapa pengunjung yang mengenakan jaket ojek online (ojol).