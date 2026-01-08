Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Ruang Sidang, Nadiem Makarim Salami Pengunjung

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |15:35 WIB
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim tiba di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

Kehadiran Nadiem dalam rangka mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan agenda tanggapan atas eksepsi.

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan tanggapan terhadap nota keberatan atau eksepsi yang sebelumnya diajukan oleh Nadiem.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Nadiem tiba di ruang sidang sekitar pukul 14.50 WIB. Setelah melepas rompi tahanan Kejaksaan Agung, ia terlihat mengenakan kemeja saat memasuki ruang persidangan.

Kedatangan Nadiem telah ditunggu oleh sejumlah simpatisannya yang lebih dulu berada di ruang sidang. Dengan senyum, Nadiem tampak menyalami mereka, termasuk beberapa pengunjung yang mengenakan jaket ojek online (ojol).

 

Halaman:
1 2 3
      
Berita Terkait
Sidang Nadiem, Pakar Ungkap Maksud Memperkaya dalam Dugaan Korupsi
Sumber Kekayaan Nadiem Makarim, Mantan Mendikbudristek yang Didakwa Kasus Korupsi Chromebook 
Sidang Nadiem Dijaga TNI, Mahfud MD Akui Terkejut: Baru Pertama Kali Saya Lihat
Segini Kekayaan Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Semarang yang Diduga Terseret Kasus Chromebook
Terdakwa Korupsi Chromebook Tinggalkan Uang Rp50 Juta di Rumah Saksi
Eks Hakim MK Sebut Latar Belakang Tak Menjamin Orang Tidak Korupsi
Telusuri berita news lainnya
