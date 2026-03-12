Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tegur Preman yang Memalak, Pedagang di Ciputat Ditusuk

Hambali , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |09:11 WIB
Tegur Preman yang Memalak, Pedagang di Ciputat Ditusuk
Kasus Penusukan (foto: freepik)
A
A
A

TANGSEL - Seorang pria bernama Emon Sanjaya (27) menjadi korban kekerasan yang dilakukan dua preman di Jalan Maruga Raya, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan.

Peristiwa tersebut terjadi saat Emon membantu saudaranya berjualan di Pasar Bukit pada Rabu (11/3/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.

Ketika itu, dua pria berinisial AS (29) dan MR (28) datang dan diduga melakukan pemalakan dengan meminta sejumlah uang kepada para pedagang.

Melihat aksi tersebut, Emon mendatangi dan menegur kedua pelaku. Teguran itu justru memicu pertengkaran.

"Teguran itu memicu cekcok," kata Kapolsek Ciputat Kompol Bambang Askar Sodiq, Kamis (12/3/2026).

 

