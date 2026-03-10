Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Mendikbudristek Nadiem Bakal Jadi Saksi di Sidang Kasus Chromebook

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |11:10 WIB
Eks Mendikbudristek Nadiem Bakal Jadi Saksi di Sidang Kasus Chromebook
Eks Mendikbudristek Nadiem Bakal Jadi Saksi di Sidang Kasus Chromebook (Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, diagendakan menjadi saksi dalam perkara kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Selasa (10/3). Nadiem akan menjadi saksi untuk tiga terdakwa lainnya.

1. Diperiksa sebagai Saksi

Berdasarkan pantauan di lokasi, Nadiem sudah tiba dan berada di ruang sidang Kusuma Atmaja 4, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nadiem terlihat didampingi istrinya Franka Franklin Makarim dan ibunya Atika Algadrie.

Tiga terdakwa lainnya adalah Ibrahim Arief (mantan konsultan Kemendikbudristek); Sri Wahyuningsih (mantan Direktur SD Kemendikbudristek) dan Mulyatsyah (mantan Direktur SMP Kemendikbudristek) juga sudah tiba di ruang sidang. Nadiem diagendakan akan menjadi saksi untuk ketiganya.

Selain itu, tampak mantan Stafsus Nadiem, Fiona Handayani yang berada di ruang sidang. Fiona juga dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Ibrahim Arief.

Hingga saat ini, persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi belum dibuka. Majelis Hakim terlihat belum memasuki ruang sidang.

Tentang perkara Chromebook 

Jaksa menyebut Pengadaan Chromebook serta Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022 di Kemendikbudristek ini telah merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205984//nadiem_makarim-0oJH_large.jpg
Nadiem soal Lonjakan Penghasilan Rp6 Triliun:  Salah Baca SPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205602//nadiem_makarim-g5kc_large.jpg
Nadiem Klaim Tak Ada Arahan untuk Pakai Chromebook Sepenuhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205416//nadiem_makarim-nmf2_large.jpg
Sidang Kasus Chromebook, Saksi Sebut Alami Kerugian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205224//sidang_kasus_chromebook-BZfl_large.jpg
Saksi Ngaku Sempat Marah dan Menangis saat Diperiksa Penyidik dalam Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205171//sidang_chromebook-ytKo_large.jpg
Korupsi Chromebook, Bos Dell soal Disebut Diperkaya Rp112 Miliar: Hitungan dari Mana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205113//nadiem-ZJ2j_large.jpg
Sidang Kasus Chromebook, Nadiem: Ada Kemunduran dalam Penyembuhan Saya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement