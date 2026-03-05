Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Ngaku Sempat Marah dan Menangis saat Diperiksa Penyidik dalam Kasus Chromebook

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |18:05 WIB
Saksi Ngaku Sempat Marah dan Menangis saat Diperiksa Penyidik dalam Kasus Chromebook
Sidang Kasus Chromebook (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur SMP di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mulyatsyah, mengaku sempat marah dan menangis saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Hal itu disampaikan Mulyatsyah saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/3/2026). Mulyatsyah sendiri juga berstatus terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah.

Dalam persidangan, Mulyatsyah mengaku terkejut ketika mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan.

Ia menyebut baru mengetahui aturan tersebut saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kondisi itu membuatnya merasa terkejut sekaligus emosional karena mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait penerbitan regulasi tersebut.

“Saya tahu pada saat dilakukan pemeriksaan dan saya marah sekali, tapi saya tidak bisa marah kepada siapa-siapa. Saya merasa selama ini sudah bekerja dengan baik,” kata Mulyatsyah di persidangan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205171//sidang_chromebook-ytKo_large.jpg
Korupsi Chromebook, Bos Dell soal Disebut Diperkaya Rp112 Miliar: Hitungan dari Mana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205145//bupati_pekalongan-gyZ5_large.jpg
Perdana, KPK Gunakan Pasal Benturan Kepentingan di Kasus Bupati Pekalongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205113//nadiem-ZJ2j_large.jpg
Sidang Kasus Chromebook, Nadiem: Ada Kemunduran dalam Penyembuhan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205102//kpk-foGT_large.jpg
Kasus Bupati Pati, KPK Temukan Dugaan 'Pengondisian' Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/65/3205080//pendidikan-HPKM_large.jpg
Ini Pendidikan Fadia A. Rafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205040//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-UodH_large.jpg
Ditangkap KPK, Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Hukum karena Latar Belakang Pedangdut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement