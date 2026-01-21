Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkuak! Nadiem Disebut Sepakati Pengadaan Chromebook saat Sebulan Jabat Menteri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |01:00 WIB
Terkuak! Nadiem Disebut Sepakati Pengadaan Chromebook saat Sebulan Jabat Menteri
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim disebut langsung menyepakati menggunakan dan menggunakan Chromebook tak lama menjabat.

Hal tersebut diungkap Ganis Samoedra Murharyono selaku Strategic Partner Manager Google for Education saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dalam sidang itu, Ganis bersaksi untuk terdakwa Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, serta Ibrahim Arief alias Ibam selaku tenaga konsultan.

Ganis mengungkap pertemuan bosnya dengan Nadiem pada November 2019 atau tak lama menjabat sebagai Mendikbudristek. Dalam pertemuan itu, ia mengatakan, Nadiem sepakat menggunakan Chromebook.

"Pernah tidak Collin Marson bersama Putri Alam datang menemui Nadiem Anwar Makarim di Kementerian?" tanya jaksa.

"Iya pernah," jawab Ganis.

"Kapan itu?" tanya jaksa.

"Tepatnya saya kurang tau pasti mungkin sekitar tahun 2020 awal," jawab Ganis.

"Disini (keterangan) Saudara November 2019?" tanya jaksa.

"Mungkin saya salah mengingat," jawab Ganis.

Lantas, Ganis mengatakan, Nadiem bertemu dengan Collin Marson sebagai Head Of Google For Education untuk Asia Tenggara. Ganis juga membenarkan isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang berisi penyampaian Collin, yang menyebut Nadiem menyepakati penggunaan Chromebook. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196543/nadiem_makarim-2pJj_large.jpg
Eks Dirjen PAUD Buka-bukaan soal Nadiem di Sidang Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196283/nadiem_makarim-T784_large.jpg
Sidang Korupsi Chromebook, Kubu Nadiem Soroti Saksi dari JPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195160/nadiem-5dpg_large.jpg
Mencuat Isu Kriminalisasi Nadiem, Pakar Hukum: Prematur, Buktikan di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194979/nadiem_makarim-REMU_large.jpg
Kecewa Eksepsinya Ditolak, Nadiem Singgung Google di Sidang Korupsi Chromebooks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194916/nadiem_makarim-d631_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Nadiem, Sidang Korupsi Chromebook Lanjut ke Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194914/viral-YTPc_large.jpg
Sidang Korupsi Chromebooks, Nadiem Salami Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement