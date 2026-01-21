Terkuak! Nadiem Disebut Sepakati Pengadaan Chromebook saat Sebulan Jabat Menteri

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim disebut langsung menyepakati menggunakan dan menggunakan Chromebook tak lama menjabat.

Hal tersebut diungkap Ganis Samoedra Murharyono selaku Strategic Partner Manager Google for Education saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dalam sidang itu, Ganis bersaksi untuk terdakwa Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, serta Ibrahim Arief alias Ibam selaku tenaga konsultan.

Ganis mengungkap pertemuan bosnya dengan Nadiem pada November 2019 atau tak lama menjabat sebagai Mendikbudristek. Dalam pertemuan itu, ia mengatakan, Nadiem sepakat menggunakan Chromebook.

"Pernah tidak Collin Marson bersama Putri Alam datang menemui Nadiem Anwar Makarim di Kementerian?" tanya jaksa.

"Iya pernah," jawab Ganis.

"Kapan itu?" tanya jaksa.

"Tepatnya saya kurang tau pasti mungkin sekitar tahun 2020 awal," jawab Ganis.

"Disini (keterangan) Saudara November 2019?" tanya jaksa.

"Mungkin saya salah mengingat," jawab Ganis.

Lantas, Ganis mengatakan, Nadiem bertemu dengan Collin Marson sebagai Head Of Google For Education untuk Asia Tenggara. Ganis juga membenarkan isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang berisi penyampaian Collin, yang menyebut Nadiem menyepakati penggunaan Chromebook.