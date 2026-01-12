Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecewa Eksepsinya Ditolak, Nadiem Singgung Google di Sidang Korupsi Chromebooks

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |17:11 WIB
Kecewa Eksepsinya Ditolak, Nadiem Singgung Google di Sidang Korupsi Chromebooks
Nadiem Singgung Google di Sidang Korupsi Chromebooks/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Majelis hakim menolak eksepsi mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM). Meski mengaku kecewa, ia tetap menghormati putusan yang dijatuhkan. 

"Bukan keputusan yang saya harapkan, tapi saya menghormati proses hukum," kata Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta usai persidangan, Senin (12/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Nadiem juga menyinggung Google yang sudah buka suara perihal pengadaan yang dimaksud. 

"Alhamdulillah seperti yang teman-teman tahu, Alhamdulillah, google sudah buka suara. dan sudah menyebut dengan sangat jelas  tidak ada konflik kepentingan," ujarnya.

 

"Dan Chromebook terbukti bisa digunakan tanpa internet, bisa digunakan tanpa internet," pungkasnya.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1).

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan dugaan perbuatan melawan hukum Nadiem itu dilakukan bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah. 

 

