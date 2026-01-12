Sidang Korupsi Chromebooks, Nadiem Salami Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim tiba di ruang sidang Hatta Ali pada Senin (12/1/2026). Kedatangannya untuk sidang pembacaan putusan sela terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM).

Pantauan Okezone di lokasi, Nadiem tiba di ruang sidang sekira pukul 11.34 WIB. Setelah melepas rompi tahanan Kejagung, Nadiem terlihat memakai kemeja batik.

Kedatangan Nadiem sudah ditunggu sejumlah simpatisan dan sanak keluarga yang sudah lebih dulu memasuki ruang sidang. Sejumlah pesan dukungan semangat terdengar saat Nadiem memasuki ruang sidang.

Sebelum ke area sidang, Nadiem terlihat menyalami sejumlah kerabat yang hadir. Termasuk mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi yang mendapat rehabilitasi atas kasus dugaan korupsi.

Tidak lupa, Nadiem juga menyalami ayah dan ibunya, Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie yang turut hadir di ruang sidang.

Setelah itu, Nadiem memasuki area sidang dan duduk di kursi terdakwa untuk mendengarkan putusan sela yang disampaikan hakim.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1).