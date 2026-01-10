Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Eksepsi Nadiem, Pakar: Tidak Mudah Dikabulkan Hakim

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |19:14 WIB
Soroti Eksepsi Nadiem, Pakar: Tidak Mudah Dikabulkan Hakim
Nadiem Makarim (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tengah menjalani sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Nadiem telah menyampaikan eksepsi.

Menurut Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad, eksepsi yang diajukan seorang terdakwa, termasuk Nadiem, tidak mudah untuk dikabulkan hakim. “Dengan eksepsi seperti itu, secara teoritis dan yuridis, baik eksepsi maupun yurisprudensi, kemungkinan eksepsi Nadiem tidak mudah dikabulkan majelis hakim,” ujarnya dikutip Sabtu (10/1/2026).

Soal dakwaan disebut tidak cermat maupun tidak jelas, menurut Suparji, hakim akan melihat hal itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. 

“Kemungkinan hakim cenderung akan melihat itu sebagai hal yang sudah masuk ke pokok perkara. Kalau sudah bicara soal unsur berarti sudah masuk ke pokok perkara,” imbuhnya.

Suparji menilai, eksepsi semestinya berbicara tentang persoalan secara umum, misalnya soal kesalahan kompetensi, seperti perkara pengadilan umum tetapi disidang di pengadilan Tipikor. “Soal kompetensinya, absolutnya, atau kompetensi relatif, misalnya seharusnya disidang di Semarang menjadi disidang di Jakarta,” katanya.

Hal lain yang juga disoroti dalam eksepsi Nadiem adalah pengakuan sebagai pengusaha sukses dan berasal dari keluarga antikorupsi. Menurut Suparji, hal itu tidak mempengaruhi dakwaan jaksa karena nantinya akan merujuk pada pembuktian di persidangan.

Suparji menambahkan, penjelasan tersebut tidak masuk dalam substansi perkara karena tidak membantah apakah unsur-unsur korupsinya tidak terpenuhi, seperti unsur tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tidak merugikan negara, dan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194349/nadiem_makarim-VYGk_large.jpg
Jaksa soal Eksepsi Nadiem: Tidak Perlu Cari Simpati dengan Giring Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194334/nadiem-0DIp_large.jpg
Nadiem Ajukan Permohonan Berobat dan Penangguhan Penahanan, Begini Reaksi Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194312/laptop_chromebook-X6kU_large.jpg
Laptop Chromebook Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194304/korupsi_chromebook-2hfZ_large.jpg
Tanggapi Eksepsi Nadiem, JPU Minta Hakim Tolak Seluruhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194297/wali_kota_semarang-4gTz_large.jpg
Terseret Kasus Chromebook, Wali Kota Semarang: Saya Tak Terima Apapun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194141/nadiem_makarim-4NjG_large.jpg
Sidang Nadiem, Pakar Ungkap Maksud Memperkaya dalam Dugaan Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement