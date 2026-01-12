Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eksepsi Nadiem Ditolak Hakim, Dakwaan Jaksa Diyakini Tak Sembarangan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |14:48 WIB
Eksepsi Nadiem Ditolak Hakim, Dakwaan Jaksa Diyakini Tak Sembarangan
Sidang Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Persidangan pun akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Menurut pakar hukum Parulian Paidi Aritonang, ditolaknya eksepsi Nadiem menandakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) memiliki dasar yang kuat. Ia meyakini jaksa tidak bertindak sembarangan, terlebih perkara yang menjerat Nadiem sangat kompleks.

“Saya yakin tidak sembarangan (dalam mendakwa Nadiem) karena orang yang didakwa juga bukan orang sembarangan. Dan tindakan (perbuatan yang didakwakan) juga bukan konvensional umum, tetapi pidana khusus, yang banyak tindakannya itu saling terkait,” katanya, dikutip Senin (12/1/2026).

Banyak unsur yang saling berkaitan dan perlu pembuktian secara komprehensif, kata Parulian, misalnya terkait mekanisme pengadaan laptop Chromebook melalui e-katalog. Dari situ, ia menilai bisa muncul pasal tersendiri. Apalagi, jumlah laptop yang diadakan cukup banyak, sekitar 1,5 juta unit, dengan melibatkan banyak pelaku usaha.

Parulian menegaskan masih terlalu dini membicarakan isu kriminalisasi terhadap Nadiem. Sebab, proses hukum masih berjalan dan akan diuji melalui pembuktian di persidangan.

“Baru nanti akan terlihat secara terang benderang apakah ada kriminalisasi atau tidak. Saya kira ini akan sangat kompleks pembuktiannya, dengan kegiatan ekonominya, kegiatan yang diuntungkan pasar siapa, apakah secara langsung atau tidak langsung, soal afiliasi saham, dan sebagainya,” katanya.

Soal dugaan keterkaitan antara kebijakan pengadaan tersebut dengan relasi bisnis, menurut Parulian, hal itu justru menegaskan karakter khusus perkara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194882/nadiem_makarim-tjFL_large.jpg
Nadiem Jalani Sidang Putusan Sela Kasus Chromebook Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194659/nadiem-rLH8_large.jpg
Soroti Eksepsi Nadiem, Pakar: Tidak Mudah Dikabulkan Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194349/nadiem_makarim-VYGk_large.jpg
Jaksa soal Eksepsi Nadiem: Tidak Perlu Cari Simpati dengan Giring Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194334/nadiem-0DIp_large.jpg
Nadiem Ajukan Permohonan Berobat dan Penangguhan Penahanan, Begini Reaksi Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194312/laptop_chromebook-X6kU_large.jpg
Laptop Chromebook Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194304/korupsi_chromebook-2hfZ_large.jpg
Tanggapi Eksepsi Nadiem, JPU Minta Hakim Tolak Seluruhnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement