HOME NEWS INTERNATIONAL

Benjamin Netanyahu Sudah Berhari-hari Tidak Tampil di Publik, Tewas Dihantam Rudal Iran?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |02:40 WIB
Benjamin Netanyahu Sudah Berhari-hari Tidak Tampil di Publik, Tewas Dihantam Rudal Iran?
Benjamin Netanyahu Sudah Berhari-hari Tidak Tampil di Publik, Tewas Dihantam Rudal Iran?/Reuters
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan menjadi korban serangan rudal Iran yang menargetkan sejumlah tokoh politik dan militer Zionis. Namun klaim tersebut belum terbukti kebenarannya.

Netanyahu diketahui sudah lama tidak tampil di publik. Netanyahu terakhir kali terlihat di Port of Ashdod, pelabuhan terbesar Israel.  Dalam kunjungan itu, dia didampingi Menteri Transportasi Israel Miri Regev.

Melansir Kantor berita Tasnim, Kamis (12/3/2026) menyoroti sejumlah indikasi, mulai dari absennya Netanyahu dari publik hingga penundaan kunjungan menantu Trump, Jared Kushner, dan utusan khusus AS, Steve Witkoff, ke Israel, yang diyakini memperkuat dugaan tewasnya sang perdana menteri.

Laporan Tasnim juga mengutip klaim tidak langsung yang dikaitkan dengan mantan perwira intelijen Amerika Serikat (AS), Scott Ritter, melalui media Rusia.

Ritter menuduh bahwa Iran telah membom tempat persembunyian Netanyahu dan bahwa saudara laki-lakinya tewas. Tasnim sendiri mencatat bahwa spekulasi tersebut belum dikonfirmasi atau dibantah secara resmi.

 

