Respons Ancaman Trump, Iran Bakal Serang Israel hingga Pangkalan AS

TEHERAN - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibat memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak salah perhitungan terkait demo yang meluas di negara tersebut.

1. Balas Ancam AS

Qalibaf mengungkapkan hal ini menanggapi ancaman serangan militer oleh Presiden AS Donald Trump jika otoritas Iran membunuh demonstran.

“Mari kita perjelas, jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan [Israel] serta semua pangkalan dan kapal AS akan menjadi target sah kita,” kata Qalibaf yang merupakan mantan komandan di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Minggu (11/1/2026), melansir Al Jazeera.

Demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh krisis ekonomi yang diperparah oleh sanksi Barat yang melumpuhkan.

Melaporkan dari Teheran, Tohid Asadi dari Al Jazeera mengatakan pernyataan Qalibaf merupakan “tingkat eskalasi baru, setidaknya secara retorika”.

Beberapa anggota parlemen dilaporkan menyerbu podium di parlemen, berteriak: “Matilah Amerika!”

Asadi mengatakan pihak berwenang “berusaha menarik garis antara demonstran dan apa yang mereka sebut perusuh, atau apa yang disebut oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai sabotase”.

“Mereka mengatakan bahwa mereka memahami situasi dan kompleksitas yang terkait dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan Qalibaf mengakui hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam protes dalam pernyataannya.

Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS “siap membantu” karena para demonstran di Iran menghadapi penindakan yang semakin intensif.

“Iran sedang mengincar KEBEBASAN, mungkin tidak pernah sebelumnya. AS siap membantu!!!” kata Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Komentar-komentar tersebut muncul sehari setelah ia mengatakan Iran berada dalam "masalah besar" dan kembali memperingatkan bahwa ia dapat memerintahkan serangan.

"Itu tidak berarti pasukan darat, tetapi itu berarti menyerang mereka dengan sangat, sangat keras – di tempat yang paling menyakitkan," kata presiden AS.