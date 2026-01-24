Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Situasi Memanas, Israel Tembaki Tentara Lebanon di Tengah Gencatan Senjata

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |08:59 WIB
Situasi Memanas, Israel Tembaki Tentara Lebanon di Tengah Gencatan Senjata
Israel serang Lebanon (Foto: AP)
A
A
A

BEIRUT – Ketegangan kembali memuncak di Lebanon Selatan setelah pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah unit militer Lebanon yang sedang bertugas bersama pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL). Insiden ini, ditambah dengan serangan drone di wilayah timur, semakin memperkeruh kesepakatan gencatan senjata yang baru seumur jagung.

Menurut laporan Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) pada Jumat 23 Januari 2026  waktu setempat, sebuah tank Israel menembaki unit militer Lebanon yang sedang menjalankan misi lapangan bersama UNIFIL di dekat Wadi al-Asafir, sebelah selatan kota Khiam, Distrik Marjayoun.

Tank tersebut dilaporkan muncul dari posisi militer baru yang didirikan Israel di area Hammams sebelum melepaskan tembakan. Hingga saat ini, belum ada rincian mengenai jumlah korban jiwa maupun besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Pihak militer Israel pun belum memberikan komentar resmi terkait insiden ini.

Hanya berselang beberapa jam setelah insiden di selatan, sebuah pesawat tanpa awak (drone) Israel menghantam sebuah mobil di dekat persimpangan Majdaloun, Provinsi Baalbek-Hermel. Wilayah timur yang berbatasan dengan Suriah ini memang kerap menjadi titik panas keamanan dalam beberapa bulan terakhir. Belum dipastikan apakah serangan tersebut memakan korban jiwa.

Pelanggaran Gencatan Senjata 
Insiden-insiden ini terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya mengakhiri konflik panjang selama setahun terakhir. Berikut adalah poin-poin krusial terkait situasi di lapangan:

•    Kegagalan Penarikan Mundur: Berdasarkan perjanjian, pasukan Israel seharusnya ditarik sepenuhnya dari Lebanon Selatan pada Januari 2025. Namun, otoritas Lebanon menyebut Israel hanya melakukan penarikan sebagian.
•    Pendudukan Pos Strategis: Militer Israel dilaporkan masih mempertahankan kehadiran mereka di lima pos perbatasan serta menduduki lima bukit strategis yang direbut selama perang terakhir.
•    Dampak Korban: Sejak gencatan senjata diberlakukan, Lebanon mengeklaim ratusan orang telah menjadi korban akibat rentetan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Israel.

Konflik antara Israel dan Lebanon sendiri telah merenggut lebih dari 4.000 nyawa dan melukai sekitar 17.000 orang. Meskipun ada tekanan internasional, kehadiran militer Israel di wilayah Lebanon, Suriah, dan Palestina terus menjadi hambatan besar bagi terciptanya perdamaian permanen di kawasan tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944/pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474/israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement