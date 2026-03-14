Viral Jari Netanyahu Jadi Sorotan dalam Video Terbarunya, Warganet Tuding AI

JAKARTA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk pertama kalinya menyampaikan pidato sejak perang dengan Iran mulai 28 Februari 2026. Kemunculan Netanyahu dalam video terbarunya pada 12 Maret itu usai santer isu dirinya dikabarkan meninggal dunia.

Namun, pada video itu, jari Netanyahu menjadi sorotan netizen. Dalam video itu, tampak Netanyahu memiliki 6 jari dalam telapak tangannya.

Hal ini pun menghebohkan warganet. Warganet bahkan menduga rekaman viudeo itu dihasilkan atau diubah menggunakan kecerdasan buatan.

1. Viral Jari Netanyahu

Melansir Times of India, Sabtu (14/3/2026), spekulasi dimulai ketika pengguna media sosial mulai memeriksa pidato video Netanyahu secara detail. Satu gambar tertentu dengan cepat menjadi titik fokus perdebatan. Dalam gambar diam itu, tangan Netanyahu tampak terdistorsi saat memberi isyarat di dekat mikrofon.

Beberapa pengguna mengklaim gambar tersebut tampak menunjukkan enam jari alih-alih lima, sesuatu yang sering disebut sebagai tanda khas pembuatan gambar AI. Alat AI generatif secara historis kesulitan untuk merender tangan manusia secara akurat. Karena itu, jari-jari yang terdistorsi telah menjadi salah satu penanda paling mudah dikenali yang digunakan orang ketika mencoba mengidentifikasi gambar sintetis.

Dalam beberapa jam, tweet dan unggahan Instagram yang menyoroti anomali yang diduga tersebut mulai menyebar dengan cepat di berbagai platform media sosial

Beberapa unggahan menganggap klip tersebut sebagai bukti manipulasi AI, sementara yang lain menyarankan kemungkinan yang jauh lebih dramatis. Sejumlah utas viral berspekulasi video tersebut mungkin merupakan bagian dari strategi propaganda digital, yang berpotensi dibuat untuk menyampaikan pesan selama perang yang sedang berlangsung tanpa memerlukan penampilan langsung.

"BERITA TERBARU: VIDEO TERBARU YANG DIRILIS OLEH PEMERINTAH ISRAEL MENUNJUKKAN BAHWA ITU DIBUAT OLEH AI KARENA NETANYAHU MEMILIKI 6 JARI Apakah Netanyahu sudah mati?", tulis akun X @ShaykhSulaiman.

"Apakah ini benar-benar terjadi? Mengapa Israel merilis pidato AI oleh Netanyahu tadi malam? Di mana perdana menteri benar-benar memamerkan enam jari? Di mana dia? Di mana Ben Gvir? Dan mengapa tidak ada media berita Barat yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? #Iran #Israel," kata @georgegalloway.

"Meskipun klaim-klaim ini masih belum terverifikasi, hal ini mencerminkan betapa cepatnya spekulasi online dapat berkembang menjadi narasi yang rumit selama krisis geopolitik," demikian laporan Times of India.