Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Seluruh Delegasi Global Sumud Flotilla dan 9 WNI Dibebaskan Zionis Israel

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |18:15 WIB
Breaking News! Seluruh Delegasi Global Sumud Flotilla dan 9 WNI Dibebaskan Zionis Israel
Delegasi Global Sumud Flotilla dan 9 WNI Dibebaskan Zionis Israel/ANTARA
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap militer Israel akan segera dibebaskan. Diketahui, 9 orang WNI itu sedang mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina lewat Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

"Seluruh delegasi GSF dan Freedom Flotilla Coalition (FFC) yang  ditahan di Penjara Ktziot telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Israel," kata Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) Harfin Naqsyabandy saat berbincang dengan Okezone, Kamis (21/5/2026).

Harfin mendapat informasi dari tim hukum Adalah dan sumber diplomatik internasional. Saat ini para relawan segera dipulangkan dari Israel.

"Para delegasi saat ini sedang dalam proses deportasi dan pemulangan keluar dari wilayah Israel melalui Bandara Ramon/Eilat menuju Istanbul, Turki," ujarnya.

GPCI menyebut tim hukum Adalah terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis, termasuk WNI, dapat keluar dengan aman tanpa penundaan tambahan.

Lebh lanjut dia menambahkan, para relawan yang sebelumnya ditahan Zionis Israel mengalami berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/18/3215896/aktivis_flotilla-ORyi_large.jpg
Israel Cegat Armada Kapal Bantuan ke Gaza, Tahan 175 Aktivis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/18/3209801/warga_palestina_dilarang_sholat_di_masjid_al_aqsa-ZFgd_large.jpg
Menlu 8 Negara Kecam Israel Halangi Ibadah di Al-Aqsa hingga Gereja Suci Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/18/3209684/israel_tangkap_warga_palestina-seWm_large.jpg
Israel Sahkan RUU Hukuman Mati untuk Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/18/3206846/jari_netanyahu-0U1Q_large.jpg
Viral Jari Netanyahu Jadi Sorotan dalam Video Terbarunya, Warganet Tuding AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206623/viral-KCwv_large.jpg
Benjamin Netanyahu Sudah Berhari-hari Tidak Tampil di Publik, Tewas Dihantam Rudal Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206006/lebanon-ZkoT_large.jpg
Pastor Gereja Katolik Tewas Ditembak Tank Israel di Lebanon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement