Rekam Jejak Ben-Gvir, Menteri Garis Keras Israel yang Diduga Lecehkan Aktivis Global Sumud

Rekam Jejak Ben-Gvir, Menteri Garis Keras Israel yang Diduga Lecehkan Aktivis Global Sumud
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir saat interogasi Aktivis Global Sumud (foto: tangkapan layar X)
JAKARTA – Nama Itamar Ben-Gvir (50) kembali menjadi sorotan internasional setelah gelombang kecaman dunia muncul, terkait perlakuan Israel terhadap para aktivis bantuan kemanusiaan menuju Gaza.

Ben-Gvir disebut memicu kemarahan global usai para aktivis bantuan Gaza dilaporkan mengalami perlakuan tidak manusiawi setelah ditahan otoritas Israel. Sejumlah negara bahkan memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes resmi.

Siapa Ben-Gvir?

Dilansir dari Aljazeera, Kamis (24/5/2026). Ben-Gvir saat ini menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel sejak Desember 2022 dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Sosoknya dikenal sebagai politikus sayap kanan garis keras. Saat remaja, Ben-Gvir pernah bergabung dengan partai Kach, organisasi ekstremis Yahudi yang kemudian dilarang di Israel, karena dianggap menghasut rasisme terhadap warga Palestina dan mendukung organisasi teror.

Aktivitasnya di kelompok tersebut membuat Ben-Gvir tidak memenuhi syarat mengikuti wajib militer Israel saat berusia 18 tahun. Kini, ia memimpin partai sayap kanan Otzma Yehudit atau “Kekuatan Yahudi”.

Ben-Gvir juga diketahui tinggal di Kiryat Arba, salah satu permukiman Israel paling garis keras di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Kontroversi terhadap Ben-Gvir bukan hal baru. Tahun lalu, Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap dirinya bersama Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

 

Aktivis Global Sumud Diikat dan Dipaksa Sujud, Italia hingga Prancis Panggil Dubes Israel!
GPCI Bakal Temui Kemlu, Dorong Pembebasan 9 WNI yang Ditangkap Tentara Israel
Aktivis Global Sumud Diduga Disiksa Tentara Israel, Rambut Dijambak saat Teriak "Free Palestine"
Aktivis Global Sumud Berlutut dengan Tangan Terikat Usai Ditangkap Israel
Israel Serang Petani di Lebanon Selatan dengan Amunisi Fosfor
Ungkap Kondisi 9 WNI Ditahan Israel, Menlu: Komunikasi Masih Terbatas
