Ungkap Kondisi 9 WNI Ditahan Israel, Menlu: Komunikasi Masih Terbatas

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengungkapkan, kondisi 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh militer Israel. Diketahui, 9 orang WNI tersebut tengah mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina lewat Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

Sugiono mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia di luar negeri terus melakukan komunikasi khususnya di Jordan dan Turki, untuk memastikan kondisi dari WNI yang di-intercept dan ditahan oleh Israel.

"Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit, karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya," ujar Sugiono kepada awak media di Kompleks Parlemen, DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Pada kesempatan itu, Sugiono mengatakan, bahwa semangat dari relawan WNI yang mengikuti GSF patut diapresiasi. "Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja," bebernya.