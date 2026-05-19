Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 WNI Ditangkap Israel, KSP Dudung: Pemerintah dalam Posisi Siaga

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |21:30 WIB
5 WNI Ditangkap Israel, KSP Dudung: Pemerintah dalam Posisi Siaga
KSP Dudung Abdurachman (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI serta perwakilan Indonesia di luar negeri dalam posisi siaga usai lima warga negara Indonesia (WNI) ditangkap militer Israel.

Diketahui, ada sembilan WNI yang tengah mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, lewat Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Lima WNI dilaporkan ditangkap militer Israel. Sementara itu, empat WNI lainnya yang berada di dua kapal berbeda masih melanjutkan pelayaran di sekitar perairan Siprus.

Dudung mengatakan perwakilan Indonesia di luar negeri telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila paspor WNI disita serta dukungan medis apabila diperlukan.

“Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian,” kata Dudung di Kantor KSP Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Bahkan, kata Dudung, Indonesia bersama sembilan negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol, mengutuk keras serangan Israel terhadap GSF.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219462/ksp-so2d_large.jpg
KSP Ungkap Kondisi WNI Ikut Misi Kemanusiaan ke Gaza, 5 Ditangkap Israel dan 4 Lanjut Berlayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/18/3195147/ilustrasi_bajak_laut-fX0T_large.jpg
4 WNI Diculik Bajak Laut, Kemlu: Pelaku Diburu Pasukan AL Gabon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/01/337/2012223/dpr-diminta-bantu-bebaskan-8-abk-yang-ditahan-di-india-t3mxG2e43j.jpg
DPR Diminta Bantu Bebaskan 8 ABK yang Ditahan di India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/16/18/2005193/indonesia-apresiasi-dukungan-filipina-dalam-pembebasan-nelayan-wni-dari-abu-sayyaf-Etlxu1BaO1.jpg
Indonesia Apresiasi Dukungan Filipina dalam Pembebasan Nelayan WNI dari Abu Sayyaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/16/18/2005146/nelayan-wni-yang-dibebaskan-dari-abu-sayyaf-akan-segera-dipulangkan-bum2hJct7z.jpg
Nelayan WNI yang Dibebaskan dari Abu Sayyaf Akan Segera Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/16/18/2005123/nelayan-indonesia-yang-disandera-abu-sayyaf-tahun-lalu-dibebaskan-di-filipina-x6gDmBM2Y7.jpg
Nelayan Indonesia yang Disandera Abu Sayyaf Tahun Lalu Dibebaskan di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement