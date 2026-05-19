Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Culik 2 WNI Lagi dari Rombongan GSF 2.0, Total 7 Orang Ditahan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |21:26 WIB
Israel Culik 2 WNI Lagi dari Rombongan GSF 2.0, Total 7 Orang Ditahan
GPCI mengatakan masih ada 2 WNI lagi yang masih berlayar ke Gaza.
A
A
A

JAKARTA - Tentara Israel menahan dua warga negara Indonesia (WNI) lagi yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Dengan perkembangan ini, jumlah WNI yang 'diculik' tentara Zionis kini berjumlah tujuh orang.

"Dua WNI kembali diculik oleh Zionis Israel," kata Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Harfin Naqsyabandy, saat konferensi pers di Jakarta Selatan.

GPCI menyatakan bahwa kedua WNI tersebut adalah Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu, yang diculik tentara Zionis pada Selasa (19/5/2026). Keduanya berlayar menuju Gaza dengan Kapal Zapyro.

Total, Israel telah menculik tujuh dari sembilan WNI yang ikut dalam rombongan Global Sumud Flotilla 2.0. Dengan demikian, hanya tersisa dua WNI yang masih berlayar, yakni Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo di Kapal Kasr-1.

Sebelumnya, lima WNI yang diculik pada Senin (18/5/2026) ialah Thoudy Badai Rifan Billah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo yang tergabung di Kapal Ozgurluk. Kemudian, menyusul Andi Angga Prasadewa di Kapal Josef dan Bambang Noroyono di Kapal BoraLize.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219462//ksp-so2d_large.jpg
KSP Ungkap Kondisi WNI Ikut Misi Kemanusiaan ke Gaza, 5 Ditangkap Israel dan 4 Lanjut Berlayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219443//tentara_israel_mencegat_armada_kapal_kemanusiaan_dan_menahan_penumpang_termasuk_5_wni-KvAz_large.jpg
5 WNI Ditangkap Israel, MUI Minta Presiden Prabowo Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/18/3219396//juru_bicara_kemlu_ri_yvonne_mewengkang-fgDc_large.jpg
Kemlu RI Siapkan Langkah Pelindungan untuk WNI dari Ancaman Intersepsi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219317//pemerintah-G5MR_large.jpg
5 WNI Ditangkap Zionis Israel, KSP Dudung: Kemlu Harus Segera Lakukan Diplomasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219303//sudarnoto_abdul_hakim-P92k_large.jpg
Kecam Penangkapan Aktivis Sumud Flotilla dan Jurnalis Indonesia, MUI Sebut Bentuk Ketakutan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219298//tentara_israel_saat_menangkap_wni-lW8w_large.jpg
Indonesia dan 9 Negara Kecam Israel, Tuntut Pembebasan Aktivis Global Sumud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement