Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Lelang Harley Kasus TPPU Judol Laku Rp901 Juta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |03:02 WIB
Kejagung Lelang Harley Kasus TPPU Judol Laku Rp901 Juta
Kejagung lelang rampasan korupsi (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang sejumlah barang hasil rampasan pada kegiatan lelang Badan Pemulihan Aset (BPA) Fair. Salah satunya yang berhasil dilelang adalah sepeda motor Harley-Davidson milik terpidana kasus TPPU judi online, Rajo Emirsyah, yang laku seharga Rp901,4 juta.

Kepala BPA, Kuntadi, mengatakan Harley-Davidson Road Glide warna blue shark itu menjadi salah satu yang paling diminati peserta lelang. Motor mewah tersebut laku terjual dengan harga 10 kali lipat dari harga limit yang ditetapkan BPA.

“Aset terpidana H Rajo Emirsyah dkk, satu unit motor Harley-Davidson Road Glide warna blue shark laku terjual seharga Rp901.445.700 dari harga limit Rp87.445.700,” kata Kuntadi, Rabu (20/5/2026).

Kemudian, kata dia, aset terpidana Denden Imadudin Soleh berupa mobil BMW terjual Rp1.157.078.800, mobil listrik Ioniq terjual Rp422.277.400, Mercedes-Benz hitam metalik terjual Rp915.874.400, dan motor Kawasaki Z1000 terjual Rp302.363.400.

Lalu, aset terpidana PT Lintang Daya Selaras (LDS) berupa satu unit motor BMW tipe R 1200 GS Adventure laku seharga Rp288.776.000, serta satu unit motor Harley-Davidson tipe FLHTC laku seharga Rp257.547.600.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lelang TPPU kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219087/korupsi-h8Hz_large.jpg
Kejaksaan Lelang Barang Mewah Sitaan Korupsi, Ada 'Kursi Firaun' hingga Mobil McLaren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218186/pemerintah-goNy_large.jpg
Penampakan Tumpukan Uang Rp10 Triliun yang Diserahkan Satgas PKH ke Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214038/kejagung-A7NQ_large.jpg
400 Barang Rampasan Negara Bakal Dilelang Kejagung, Ada Perhiasan hingga Mobil Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212595/jaksa_agung-70cT_large.jpg
Hikmah Kebakaran, Jaksa Agung: Sekarang Kejaksaan Nggak Kayak Kantor Kelurahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211351/kejagung_sita-wT4H_large.jpg
Kejagung Sita Sejumlah Aset Perusahaan Terafiliasi dengan Samin Tan, dari Bangunan hingga Batubara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204640/kejagung-gFvM_large.jpg
Kejagung Ungkap Ada Anggota DPR saat Geledah Rumah Siti Nurbaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement