Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Ungkap Ada Anggota DPR saat Geledah Rumah Siti Nurbaya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |23:31 WIB
Kejagung Ungkap Ada Anggota DPR saat Geledah Rumah Siti Nurbaya
Kejagung Ungkap Ada Anggota DPR saat Geledah Rumah Siti Nurbaya (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap ada anggota DPR RI periode 2024-2029 saat penyidik menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi menyebutkan, anggota DPR yang dimaksud merupakan Ananda Tohpati yang berasal dari Fraksi Partai NasDem.

“Iya benar, yang bersangkutan (Ananda Tohpati) di rumahnya beliau, SN (Siti Nurbaya),” kata dia kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Ananda Tohpati merupakan anak Siti Nurbaya yang maju dalam Pemilu Legislatif 2024 dari daerah pemilihan Jawa Barat III.

Ia melanjutkan, sampai saat ini penyidik total telah memeriksa lebih dari 30 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri sawit.

Di sisi lain, ia mengakui sampai saat ini masih belum memanggil Siti Nurbaya untuk pemeriksaan. Syarief menuturkan, penyidik masih memeriksa barang bukti yang disita dari penggeledahan tersebut.

“Belum, belum (dijadwalkan). Jadi kita saat ini masih meneliti banyak sekali barang bukti-barang bukti elektronik yang kita sita ya, pada saat itu,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202862/korupsi-OUq7_large.jpg
Kejagung Pamer Uang Triliunan Sitaan Korupsi Dinilai Bentuk Transparansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202779/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-7HpA_large.jpg
ABK Dituntut Hukuman Mati, Kejagung Sebut Terdakwa Punya Hak Pleidoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202741/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-slJI_large.jpg
Penjelasan Kejagung soal Tuntutan Hukuman Mati ABK Penyelundup 2 Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200447/kejagung-E5fd_large.jpg
Hasil Survei Indikator Ungkap Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198216/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-OmYU_large.jpg
Jurist Tan Diisukan Pindah Kewarganegaraan, Kejagung Pastikan Proses Hukum Lanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197874/kejagung-M0yS_large.jpg
Rampas Aset Koruptor, Kejagung Dinilai Bikin Orang Takut Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement