Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Tumpukan Uang Rp10 Triliun yang Diserahkan Satgas PKH ke Pemerintah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |13:11 WIB
Penampakan Tumpukan Uang Rp10 Triliun yang Diserahkan Satgas PKH ke Pemerintah
Penampakan Tumpukan Uang Rp10 Triliun/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menyerahkan uang senilai Rp10,27 triliun hasil denda administratif pada Rabu (13/5/2026).

Pantauan Okezone di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), tampak tumpukan uang pecahan Rp100 ribu tersusun rapi di sisi sebelah kiri dan kanan panggung utama.

Adapun total nilai uang yang diserahkan itu merupakan hasil denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan Non PBB senilai Rp6,846 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga bakal menyerahkan lahan seluas 2,3 juta hektar lahan yang telah berhasil dikuasai kembali.

Penyerahan uang dan lahan sitaan tersebut akan dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214038/kejagung-A7NQ_large.jpg
400 Barang Rampasan Negara Bakal Dilelang Kejagung, Ada Perhiasan hingga Mobil Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212595/jaksa_agung-70cT_large.jpg
Hikmah Kebakaran, Jaksa Agung: Sekarang Kejaksaan Nggak Kayak Kantor Kelurahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211351/kejagung_sita-wT4H_large.jpg
Kejagung Sita Sejumlah Aset Perusahaan Terafiliasi dengan Samin Tan, dari Bangunan hingga Batubara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204640/kejagung-gFvM_large.jpg
Kejagung Ungkap Ada Anggota DPR saat Geledah Rumah Siti Nurbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202862/korupsi-OUq7_large.jpg
Kejagung Pamer Uang Triliunan Sitaan Korupsi Dinilai Bentuk Transparansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202779/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-7HpA_large.jpg
ABK Dituntut Hukuman Mati, Kejagung Sebut Terdakwa Punya Hak Pleidoi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement