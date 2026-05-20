HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Serang Petani di Lebanon Selatan dengan Amunisi Fosfor

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |10:55 WIB
Israel Serang Petani di Lebanon Selatan dengan Amunisi Fosfor
Israel menggunakan amunisi fosfor di Lebanon Selatan.




BEIRUT - Tentara Israel telah menargetkan petani di distrik Tyre, Lebanon Selatan, dengan amunisi fosfor, sementara menahan tiga warga sipil dan melukai satu orang lainnya, menurut laporan media Lebanon.

Kantor Berita Nasional (NNA) milik pemerintah Lebanon melaporkan pada Selasa (29/5/2026) bahwa pasukan Zionis menembakkan tiga peluru fosfor di dekat petani yang sedang memanen semangka di ladang dekat persimpangan Mansouri di distrik Tyre.

Para petani segera melarikan diri dari daerah tersebut setelah penembakan, dan tidak ada laporan cedera, kata kantor berita tersebut.

Pesawat Israel juga menyerang kota Hanawieh dan Maarka di distrik Tyre, menurut NNA. Di distrik yang sama, Komite Kesehatan Islam mengatakan telah menemukan jenazah seorang warga sipil dari bawah reruntuhan rumah di kota Qana yang dihantam pasukan Israel pada Senin (18/5/2026), sementara operasi pencarian untuk orang hilang lainnya terus berlanjut.

Di sektor timur Lebanon Selatan, NNA melaporkan bahwa pasukan Israel mendirikan pos pemeriksaan di persimpangan Marjayoun-Halta di distrik Nabatieh dekat toko-toko yang sebelumnya menjadi sasaran serangan penembakan.

