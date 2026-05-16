Hizbullah Terus Gempur Pasukan Zionis di Lebanon, Lancarkan 33 Serangan dalam 24 Jam

JAKARTA – Hizbullah melancarkan 33 serangan yang menargetkan pasukan Israel, posisi militer, dan kendaraan di Lebanon selatan selama 24 24 jam terakhir, demikian diumumkan kelompok tersebut pada Jumat (15/5/2026).

Kelompok tersebut mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata dan serangan terhadap warga sipil dan wilayah di Lebanon selatan.

Dalam pernyataan terpisah, Hizbullah mengatakan serangan tersebut menargetkan kumpulan pasukan dan kendaraan Israel di kota Rashaf, Qouzah, dan Hadatha. Dikatakan bahwa buldoser militer dan kumpulan pasukan di Rashaf menjadi sasaran serangan drone, rentetan roket, dan penembakan artileri.

Dilansir Anadolu, Hizbullah juga mengatakan barak Liman dan barak Kiryat Shmona menjadi sasaran serangan drone, sementara rentetan roket dan penembakan artileri menargetkan posisi Israel di Qouzah dan Hadatha. Kelompok tersebut mengklaim "serangan yang terkonfirmasi" dalam beberapa serangan.

Sebelumnya pada Jumat, tentara Israel menyatakan wilayah utara Rosh Hanikra dan Achziv sebagai zona militer tertutup karena apa yang mereka sebut sebagai "situasi keamanan", menyusul berulang kalinya bunyi sirene serangan udara yang dipicu oleh infiltrasi drone dan peluncuran roket dari Lebanon selatan.

Dalam beberapa minggu terakhir, drone serat optik Hizbullah, yang lebih sulit dideteksi, telah menjadi kekhawatiran yang semakin besar bagi Israel.

Pada akhir April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa rudal dan drone Hizbullah mewakili "dua ancaman utama" yang dihadapi Israel dan mendesak militer untuk mengembangkan solusi.

(Rahman Asmardika)

