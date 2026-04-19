Hizbullah Tewaskan Tentara Israel, Lukai 9 Lainnya dalam Pertempuran di Lebanon Selatan

JAKARTA – Seorang tentara cadangan Israel tewas dan sembilan lainnya terluka di Lebanon Selatan pada Minggu (19/4/2026), kata militer Israel, dalam insiden mematikan. Pertempuran masih terjadi di Lebanon Selatan meskipun ada gencatan senjata sementara yang dimaksudkan untuk menghentikan konflik bersenjata lintas perbatasan.

Dilansir TRT, militer Israel atau IDF mengidentifikasi korban sebagai Sersan Mayor Lidor Porat, 31 tahun, yang tewas selama insiden operasional di Lebanon Selatan. Militer Israel menyebut sembilan tentara lainnya terluka dalam insiden yang sama, termasuk satu orang dalam kondisi serius.

Kematian terbaru ini menambah jumlah tentara Israel yang tewas menjadi 15 sejak 2 Maret, ketika Israel mengintensifkan invasi daratnya di Lebanon.

Gencatan Senjata yang Rapuh

Bentrokan terjadi bahkan ketika gencatan senjata sementara selama 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada tengah malam Kamis (16/4/2026) waktu setempat, yang bertujuan untuk mengurangi peningkatan permusuhan di sepanjang perbatasan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui gencatan senjata, meningkatkan harapan akan jeda pertempuran setelah berminggu-minggu bentrokan yang meningkat.