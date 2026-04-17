Trump: Israel dan Lebanon Mulai Gencatan Senjata 10 Hari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |11:14 WIB
Trump: Israel dan Lebanon Mulai Gencatan Senjata 10 Hari
Ilustrasi.
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa para pemimpin Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memulai gencatan senjata selama 10 hari pada pukul 21.00 GMT.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut ia telah mengadakan "percakapan yang sangat baik" dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun.

“Kedua pemimpin ini telah sepakat bahwa untuk mencapai perdamaian antara negara mereka, mereka akan secara resmi memulai gencatan senjata 10 hari pada pukul 17.00 EST,” tulisnya, sebagaimana dilansir Anadolu.

Ia menambahkan telah menginstruksikan Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine untuk bekerja sama dengan kedua negara demi mencapai perdamaian abadi.

Pengumuman itu datang setelah surat kabar Haaretz sebelumnya melaporkan bahwa tentara Israel sedang bersiap mengumumkan gencatan senjata di Lebanon pada Kamis (16/4/2026).

Harian Israel tersebut menyebut gencatan senjata diperkirakan berlaku antara pukul 19.00 (16.00 GMT) hingga tengah malam waktu setempat (21.00 GMT).

Menurut laporan itu, pejabat militer Israel mengatakan persiapan sedang dilakukan untuk menghentikan permusuhan pada Kamis sore, dengan komandan senior diinstruksikan mempersiapkan pasukan yang ditempatkan di Lebanon selatan untuk kemungkinan gencatan senjata.

 

Kemlu Pastikan Keamanan 934 WNI di Lebanon, Meski Terus Digempur Israel
Optimis Negosiasi Damai Berlanjut, Trump: Perang AS-Iran Hampir Berakhir
Paus Leo Tanggapi Kecaman Trump, Tegaskan Tak Takut pada Gedung Putih
Kecam Paus Leo, Trump: Dia Harus Perbaiki Perilaku dan Gunakan Akal Sehat
Negosiasi dengan Iran Gagal, Trump Perintahkan AL AS Blokade Selat Hormuz
Anggota Kongres AS Ajukan Pemakzulan Trump Terkait Perang di Iran
