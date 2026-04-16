HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu Pastikan Keamanan 934 WNI di Lebanon, Meski Terus Digempur Israel

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |17:10 WIB
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon, dalam kondisi aman. Meski begitu, pemerintah akan terus mencermati kondisi keamanan yang terjadi di Lebanon.

Hal ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, saat disinggung ihwal soal semakin meningkatnya serangan Israel ke Lebanon hingga hari ini.

Heni tak menampik kondisi tersebut. Dia memastikan KBRI di Lebanon terus memantau keberadaan WNI di sana.

"Jumlah WNI kita di Lebanon 934 orang, 756 di antaranya adalah TNI yang di UNIFIL. Jadi yang sipil ini ada 178 orang, terdiri dari pelajar, TNI dan WNI yang menikah dengan warga setempat," kata Heni dalam konferensi persnya di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dari hasil komunikasi dengan pihak KBRI di Lebanon, kata dia, ratusan WNI tersebut dipastikan dalam kondisi yang aman. Meski begitu, pemerintah akan tetap mencermati sekaligus menyiapkan langkah-langkah kontijensi dalam kondisi tertentu.

"Sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI yang berada di Lebanon dalam keadaan aman dan tentunya KBRI terus memantau apabila sewaktu-waktu kondisi semakin buruk,kontijensi kemudian tetap disiapkan," ujarnya.


 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/18/3207332/pesawat-1sfI_large.jpg
Bandara Dubai Dihantam Drone, Kemlu: 2 Penerbangan dari Indonesia Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/18/3205443/kemlu-ICeo_large.jpg
Kemlu RI Lobi Iran agar 2 Kapal Tanker Pertamina Dapat Lewat Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/18/3195824/wni_dipulangkan-NhQi_large.jpg
Kemlu Pulangkan 96 WNI dari Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173527/adp-e0sF_large.jpg
Legislator Komisi XIII DPR Minta Polri Usut Kembali Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172215/djuhan-HBT2_large.jpg
Bareskrim Asistensi Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169314/susilaningtias-wnlJ_large.jpg
Ini Alasan Keluarga Diplomat Arya Daru Ajukan Perlindungan ke LPSK
