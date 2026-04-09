Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Tutup Selat Hormuz, Ancam Batalkan Gencatan Senjata Menyusul Serangan Israel ke Lebanon

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |08:06 WIB
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
A
A
A

JAKARTA – Iran pada Rabu (8/4/2026) memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk memilih antara gencatan senjata atau “perang berkelanjutan melalui Israel,” menegaskan bahwa Washington “tidak dapat memiliki keduanya.” Peringatan ini disampaikan setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon, yang melanggar salah satu syarat Iran untuk melakukan gencatan senjata.

“Syarat-syarat gencatan senjata Iran-AS jelas dan eksplisit: AS harus memilih—gencatan senjata atau perang berkelanjutan melalui Israel. AS tidak dapat memiliki keduanya,” tulis Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi di platform media sosial X, sebagaimana dilansir Anadolu.

“Dunia melihat pembantaian di Lebanon. Bola ada di tangan AS, dan dunia sedang mengamati apakah AS akan bertindak sesuai komitmennya.”

Mengutip sumber yang terinformasi, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, sebelumnya melaporkan bahwa Teheran akan menarik diri dari gencatan senjata dengan AS jika Israel terus melanggarnya melalui serangan terhadap Lebanon.

Teheran telah menutup kembali Selat Hormuz menyusul serangan Israel terhadap Lebanon, yang menewaskan setidaknya 265 orang.

Tentara Israel mengatakan telah menyerang lebih dari 100 lokasi “dalam waktu 10 menit” di berbagai wilayah Beirut, Lembah Beqaa, dan Lebanon selatan, dalam serangan terkoordinasi “terbesar” sejak dimulainya operasi saat ini di Lebanon.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement