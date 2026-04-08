Netanyahu: Gencatan Senjata AS dan Iran Tak Mencakup Lebanon

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |13:06 WIB
JAKARTA – Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan dukungan terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menangguhkan serangan terhadap Iran. Namun, Netanyahu menegaskan gencatan senjata selama dua minggu tersebut tidak akan mencakup operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Lebanon.

Dalam sebuah pernyataan di X pada Rabu (8/4/2026), Netanyahu mengatakan bahwa Israel mendukung upaya Presiden AS Donald Trump untuk memastikan “Iran tidak lagi menimbulkan ancaman nuklir, rudal, dan teror bagi Amerika, Israel, negara-negara tetangga Arab Iran, dan dunia”.

Namun, gencatan senjata selama dua minggu itu “tidak termasuk Lebanon,” katanya, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa AS, Iran, dan sekutu mereka “telah menyetujui gencatan senjata segera di mana pun, termasuk Lebanon dan tempat lain”. Sharif mengatakan langkah itu “berlaku segera”.

Lebanon terseret ke dalam perang AS dan Israel melawan Iran pada 2 Maret setelah Hizbullah yang bersekutu dengan Teheran melancarkan serangan terhadap Israel.

 

Ribuan Orang Turun ke Jalanan Teheran Rayakan Gencatan Senjata Iran-AS
Penyelidikan UNIFIL: Penjaga Perdamaian Indonesia Tewas Akibat Tembakan Tank Israel
AS-Iran Gencatan Senjata 2 Minggu, Apa Isi Proposal 10 Poin Teheran Akhiri Perang?
Harga Minyak Dunia Anjlok Usai Trump Umumkan Gencatan Senjata AS-Iran
Breaking News! Trump Umumkan Gencatan Senjata 2 Minggu Usai Iran Setuju Buka Selat Hormuz
Trump Ancam Musnahkan Peradaban Iran, Kamala Harris: Menjijikan!
