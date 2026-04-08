Netanyahu: Gencatan Senjata AS dan Iran Tak Mencakup Lebanon

JAKARTA – Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan dukungan terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menangguhkan serangan terhadap Iran. Namun, Netanyahu menegaskan gencatan senjata selama dua minggu tersebut tidak akan mencakup operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Lebanon.

Dalam sebuah pernyataan di X pada Rabu (8/4/2026), Netanyahu mengatakan bahwa Israel mendukung upaya Presiden AS Donald Trump untuk memastikan “Iran tidak lagi menimbulkan ancaman nuklir, rudal, dan teror bagi Amerika, Israel, negara-negara tetangga Arab Iran, dan dunia”.

Namun, gencatan senjata selama dua minggu itu “tidak termasuk Lebanon,” katanya, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa AS, Iran, dan sekutu mereka “telah menyetujui gencatan senjata segera di mana pun, termasuk Lebanon dan tempat lain”. Sharif mengatakan langkah itu “berlaku segera”.

Lebanon terseret ke dalam perang AS dan Israel melawan Iran pada 2 Maret setelah Hizbullah yang bersekutu dengan Teheran melancarkan serangan terhadap Israel.