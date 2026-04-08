Ribuan Orang Turun ke Jalanan Teheran Rayakan Gencatan Senjata Iran-AS

Warga Iran turun ke jalanan Teheran merayakan gencatan senjata yang mengakhiri sementara perang dengan AS, 7 April 2026. (Foto: TRT)

TEHERAN - Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Iran, Teheran, pada Selasa, (7/4/2026) malam setelah Iran dan Amerika Serikat (AS) menyepakati gencatan senjata selama dua minggu untuk menghentikan perang. Kesepakatan yang dimediasi oleh Pakistan tersebut diumumkan Presiden AS Donald Trump melalui platform Truth Social dan pernyataan pemerintah Iran.

Diwartakan TRT, di Teheran, orang-orang mengibarkan bendera Iran dan memegang poster Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menunjukkan tanda-tanda lega setelah berminggu-minggu konflik dengan AS dan Israel.

Sebelumnya, gencatan senjata selama dua minggu diumumkan, dengan Presiden AS Donald Trump mengatakan ini akan menjadi "gencatan senjata dua sisi", dan Iran mengatakan jalur aman melalui Selat Hormuz akan tersedia untuk periode yang sama.

Iran mengatakan pihaknya telah “memaksa” AS untuk menerima rencana 10 poin, yang termasuk komitmen untuk tidak melakukan agresi, pencabutan semua sanksi, pembayaran kompensasi perang, hingga penarikan pasukan AS dari Kawasan, untuk mencapai gencatan senjata tersebut.

Pembicaraan antara AS dan Iran dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat, 10 April, di ibu kota Pakistan, Islamabad.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.