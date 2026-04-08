Jaga Produktivitas, Pramono Pantau Ketat ASN WFH

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan memantau jajarannya saat work from home (WFH) setiap Jumat yang akan dimulai pada 10 April 2026. Hal ini untuk memastikan produktivitas tetap terjaga, meski aparatur sipil negara (ASN) WFH.

"Mereka kita pantau, kita monitor dengan sistem yang sedang dikembangkan untuk DKI Jakarta supaya betul-betul produktivitasnya tetap terjaga dengan baik," ucapnya, Selasa (7/4/2026).

Adapun kebijakan WFH setiap Jumat ini tidak diberlakukan kepada seluruh ASN. Bagi pegawai yang bekerja di sektor pelayanan dan tenaga kesehatan tetap ngantor setiap hari Jumat.

Pemprov DKI Jakarta akan mengatur sebanyak 25-50 persen untuk pegawai yang bersifat administratif. Artinya, minimal 25-50 persen dapat bekerja dari rumah.

"Jadi untuk masing-masing OPD itu range-nya antara 25 sampai 50% yang melakukan work from home," ucapnya.