Peristiwa Hari Ini: Kurt Cobain Ditemukan Tewas di Garasi Rumah

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat berlangsung pada 8 April. Salah satunya, musisi Nirvana, Kurt Cobain, ditemukan tewas di atas garasi rumahnya.

Okezone merangkum peristiwa bersejarah berikut:

1938 - Hari Lahir Sekjen PBB 1997-2006, Kofi Annan

Kofi Atta Annan lahir pada 8 April 1938. Ia merupakan diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-7 sejak Januari 1997 hingga Desember 2006.

Annan dan PBB merupakan penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2001. Pada 18 Agustus 2018, Kofi Annan meninggal dunia pada usia 80 tahun.

1994 - Kurt Cobain Ditemukan Tewas

Pada 8 April 1994, jenazah Kurt Cobain ditemukan di sebuah ruangan di atas garasi rumahnya di Lake Washington oleh seorang pegawai Veca Electric bernama Gary Smith. Autopsi kemudian memperkirakan Cobain meninggal pada 5 April 1994. Ia disebut tewas akibat bunuh diri.

Penulis lagu dan gitaris Nirvana itu sukses menjadi selebritas nasional dan internasional, meski posisi tersebut disandangnya dengan berat hati.

Pada 1991, melejitnya lagu Cobain yang paling terkenal, Smells Like Teen Spirit, menandai perubahan besar dalam musik pop dari genre populer 1980-an seperti glam metal, arena rock, dan dance-pop menjadi grunge dan rock alternatif.

Berdasarkan berbagai sumber, Cobain sempat dirawat di panti rehabilitasi pada 30 Maret 1994. Namun, ia melarikan diri dan menghilang.

Dalam saku jaketnya ditemukan sepucuk surat tentang kehidupannya, tekanan menjadi bintang, serta masa lalu dan keluarganya.