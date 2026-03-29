Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 29 Maret: Misi Mariner 10 ke Merkurius hingga Bom Mematikan di Moskow

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |07:10 WIB
Bom di Moskow (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia yang terjadi pada 29 Maret. Mulai dari pencapaian di bidang antariksa hingga tragedi kemanusiaan yang mengguncang dunia.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal tersebut:

1. Mariner 10 Sukses Lintasi Merkurius

Pada 29 Maret 1974, wahana antariksa milik NASA, Mariner 10, untuk pertama kalinya berhasil melintasi Planet Merkurius.

Wahana yang diluncurkan pada 3 November 1973 itu bertujuan mengukur lingkungan, atmosfer, serta karakteristik permukaan Merkurius. Selain itu, misi ini juga melakukan penelitian terhadap Venus dan eksperimen di ruang antarplanet.

2. Kelahiran Presiden ke-10 AS John Tyler

Tanggal 29 Maret 1790 merupakan hari kelahiran Presiden ke-10 Amerika Serikat, John Tyler.

Ia menjabat sebagai presiden bukan melalui pemilihan umum, melainkan menggantikan William Henry Harrison yang wafat saat menjabat. Tyler dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mempertahankan kebijakan yang diyakininya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement