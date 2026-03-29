Peristiwa 29 Maret: Misi Mariner 10 ke Merkurius hingga Bom Mematikan di Moskow

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia yang terjadi pada 29 Maret. Mulai dari pencapaian di bidang antariksa hingga tragedi kemanusiaan yang mengguncang dunia.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal tersebut:

1. Mariner 10 Sukses Lintasi Merkurius

Pada 29 Maret 1974, wahana antariksa milik NASA, Mariner 10, untuk pertama kalinya berhasil melintasi Planet Merkurius.

Wahana yang diluncurkan pada 3 November 1973 itu bertujuan mengukur lingkungan, atmosfer, serta karakteristik permukaan Merkurius. Selain itu, misi ini juga melakukan penelitian terhadap Venus dan eksperimen di ruang antarplanet.

2. Kelahiran Presiden ke-10 AS John Tyler

Tanggal 29 Maret 1790 merupakan hari kelahiran Presiden ke-10 Amerika Serikat, John Tyler.

Ia menjabat sebagai presiden bukan melalui pemilihan umum, melainkan menggantikan William Henry Harrison yang wafat saat menjabat. Tyler dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mempertahankan kebijakan yang diyakininya.