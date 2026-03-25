Kisah Raja Arab Saudi Hadiahi Mobil Chrysler Crown untuk Bung Karno dan Peristiwa Cikini Berdarah

JAKARTA – Raja Arab Saudi pernah memberikan mobil Chrysler kepada Presiden RI pertama Soekarno alias Bung Karno. Mobil tersebut sempat menjadi korban penggranatan di Cikini, Jakarta Pusat.

Dalam buku Total Bung Karno karya Roso Daras, diceritakan, tahun 1955, Bung Karno menjalankan ibadah haji. Ia beribadah haji bertepatan dengan hari suci, sehingga ia menjadi seorang Haji Akbar. Haji Besar.

Ketika Bung Karno hendak kembali ke Tanah Air, Raja Arab Saudi mengatakan, “Presiden Sukarno, mobil Chrysler Crown Imperial ini telah tuan pakai selama berada di sini. Dan sekarang saya menyerahkannya kepada tuan sebagai hadiah.

Kata Bung Karno dalam hati, “Sudah tentu aku idak akan menentang kebiasaan ini (menolak pemberian ini). Di samping itu, aku memang sudah tertarik pada kendaraan itu semnjak aku mulai melihatnya.”

Diketahui, mobil Chrisler ini termasuk salah satu korban penggranatan Cikini.

“Aku selalu ingat kepada sembilan anak dan seorang perempuan hamil yang jatuh tersungkur tak bernyawa di dekatku. Oleh karena itu, tahun 1963 aku membubuhkan tanda tangan menghukum mati Kartosuwirjo. Bukan untuk kepuasan, tetapi demi menegakkan keadilan.”

Begitu keterangan Bung Karno menyikapi sikap brutal atas percobaan pembunuhan atas dirinya, lalu merenggut nyawa-nyawa lain untuk kesia-siaan. Para antek dan pelaku peristiwa itu juga kemudian dijatuhi hukuman mati.

Lantas apa kesalahan Bung Karno sehingga sering akan dibunuh? Pertanyaan itu sebenarnya meluncur dari mulut seorang Sukarno sendiri.