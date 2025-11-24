Bergaya Bak Bung Karno, Menag Nasaruddin Kenang Perjuangan Guru

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak guru lintas iman menggowes sepeda onthel menyusuri Jalan Sudirman Thamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan ini sekaligus memberi penghormatan atas dedikasi dan kesederhanaan para guru serta memperingati Hari Guru Nasional 2025.

Menag Nasaruddin yang berkostum bak Bung Karno, memimpin peserta menggowes onthel susuri Jalan Thamrin ke Lapangan Banteng.

Dia menjelaskan, gowes onthel ini sebagai nostalgia atas jasa para guru zaman dahulu sekaligus ajakan hidup sehat dan ramah lingkungan.

“Banyak guru generasi awal Indonesia mengandalkan sepeda untuk mencapai sekolah yang jauh dari permukiman. Hari ini kita mengingat kembali nilai kesederhanaan dan dedikasi itu,” ujar Nasaruddin, dikutip, Senin (24/11/2025).

Dia juga mengungkapkan manfaat sepeda yang relevan hingga kini, bahkan memperkuat kampanye ekoteologi yang saat ini terus digaungkan Kemenag.

“Sepeda itu manfaatnya banyak. Olahraga, bebas polusi, cepat sampai, dan biayanya murah. Anti-polusi dan biasa boncengan," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kegiatan bersepeda ini bukan sekadar simbolik, tapi menjadi cara untuk menghargai perjalanan panjang guru pada masa lalu.

(Fahmi Firdaus )