Hadiri Perayaan Natal di Katedral Manado, Menag Teguhkan Pesan Solidaritas dan Kepedulian

MANADO — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menghadiri Perayaan Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Manado, pada Rabu (24/12/2025). Kehadiran Menteri Agama menegaskan komitmen pemerintah dalam merawat kerukunan umat beragama serta memperkuat persaudaraan lintas iman di Indonesia.

Menteri Agama disambut langsung oleh Uskup Manado, Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu, MSC, para pastor, serta ribuan umat Katolik yang memadati Katedral Manado. Dalam sambutannya, Menag menyampaikan ucapan selamat Natal kepada seluruh umat Katolik di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia.

Menag menegaskan bahwa Natal tidak hanya dimaknai sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai momentum untuk menghadirkan nilai kasih, kepedulian, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

“Di tengah berbagai tantangan bangsa, Natal mengingatkan kita bahwa iman harus terwujud dalam kepedulian nyata kepada sesama. Solidaritas, empati, dan persaudaraan adalah kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa,” tegas Menag.