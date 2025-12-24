Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Menag Nasaruddin soal Megawati Punya Koleksi Satu Bundel Tulisannya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |05:48 WIB
Cerita Menag Nasaruddin soal Megawati Punya Koleksi Satu Bundel Tulisannya
Menteri Agama Nasaruddin Umar/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan dirinya mempunyai kebiasaan menulis sejak zaman kuliah dulu. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga mempunyai koleksi tulisannya.

Nasaruddin bercerita kebiasaan menulis itu tak terlepas dari sejarah hidupnya yang bekerja sebagai penulis artikel di media sejak masa kuliah. Hingga hari ini bahkan dirinya aktif menulis untuk halaman pertama media konvensional.

"Pekerjaan saya hanya menulis. Sampai hari ini, tiap hari saya menulis tiga artikel. Boleh teman-teman lihat di koran, di halaman pertama itu, dan itu bukan tulisan biasa. Pasti media tidak akan muat kalau itu tidak ada bobotnya," ujar Nasaruddin dalam dialog bersama media di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025) malam.

Nasaruddin kemudian bercerita sempat bertemu Megawati. Dalam pertemuan itu, ia baru mengetahui bahwa Presiden ke-5 itu ternyata mengoleksi tulisannya.

Dia bercerita bahwa koleksi tulisannya itu dibentuk klipping dan disimpan dalam satu bundel. Menurutnya, Megawati kagum lantaran tulisannya itu bernilai tausiah politik.

"Dan saya kemarin ketemu Bu Mega, 'saya tidak pernah mengkliping koran-koran. Satu-satunya seumur hidup saya yang saya kliping itu tulisan-tulisannya Pak Nasaruddin di media'," ujar Nasaruddin menceritakan pertemuan itu.

"Terus panggil ajudannya atau sekretarisnya, 'iya, Bu, ini bundelannya'. Jadi saya sendiri juga enggak kliping, Bu Mega mengkliping. Dan itu ternyata bacaan politik, tausiah politik itu," lanjutnya.

 

