Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag: Perbedaan Teknis Hisab Rukyat Perlu Dijawab dengan Fikih dan Teknologi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |15:07 WIB
Menag: Perbedaan Teknis Hisab Rukyat Perlu Dijawab dengan Fikih dan Teknologi
Menag: Perbedaan Teknis Hisab Rukyat Perlu Dijawab dengan Fikih dan Teknologi
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, tantangan hisab rukyat di era digital perlu dijawab melalui penguatan fikih dan pemanfaatan teknologi secara seimbang. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, namun tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip syariah.

Nasaruddin mengatakan, syiar Islam, termasuk penetapan awal bulan hijriah, harus terus dikembangkan seiring dinamika dan kemajuan zaman.

“Semakin canggih teknologi, semakin penting kita beradaptasi. Namun perlu diingat, urusan agama bukan semata teknologi, melainkan syariah,” ujarnya saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hisab Rukyat di Wajo, Sulawesi Selatan, dikutip, Senin (22/12/2025).

Dia mengingatkan bahwa penentuan awal bulan memiliki landasan syariah yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. “Berpuasalah ketika melihat bulan dan berbukalah ketika melihat bulan,” tuturnya.

Nasaruddin mengakui adanya perbedaan pandangan di kalangan umat Islam terkait penggunaan rukyat dan hisab. Di Indonesia, pendekatan penetapan awal bulan memberi ruang bagi hisab sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah yang mendukung proses pengambilan keputusan keagamaan.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Silakan berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik,” tegasnya.

Nasaruddin berharap, berbagai perbedaan teknis dalam praktik hisab rukyat dapat dikelola secara ilmiah, objektif, dan beradab.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189673//pemerintah-DsT2_large.jpg
Menag Nasaruddin: KUA Cermin Kehadiran Negara dalam Pembentukan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189653//pemerintah-Nlmv_large.jpg
Menag Nasaruddin: Berwakaf Itu Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189322//pemerintah-LQh8_large.jpg
KPK Umumkan SPI 2025, Indeks Survei Penilaian Integritas Kemenag Capai Skors 72,63
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188397//pemerintah-ZS58_large.jpg
Kemenag Rehabilitasi Rumah Ibadah dan Ponpes yang Hancur Akibat Banjir Bandang Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188391//pemerintah-1G8b_large.jpg
Menag Ajak Hafidz Quran Disabilitas Netra Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187472//pemerintah-71cF_large.jpg
Kemenag: Kurikulum Cinta sebagai Fondasi Transformasi Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement