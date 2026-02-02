Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag: Indonesia Perkuat Diplomasi Alquran di Tingkat Global

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |10:11 WIB
Kemenag: Indonesia Perkuat Diplomasi Alquran di Tingkat Global
Kemenag: Indonesia Perkuat Diplomasi Alquran di Tingkat Global
A
A
A

JAKARTA  Kementerian Agama memperkuat diplomasi Alquran dan penguatan literasi keislaman di tingkat global. Pemerintah menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga penerbitan dan distribusi di Mesir.

Kepala Unit Percetakan Alquran (UPQ) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Ismail Nur, mengatakan, dalam ajang internasional tersebut, UPQ menandatangani MoU dengan empat mitra Mesir, yaitu United Egypt Company for Trading and Individual Investment, Aldiplomasy, Dar-Mobdioun for Publishing and Distribution, serta United Arab Foundation.

“Seluruh MoU ini memiliki substansi kerja sama yang sama, mencakup bidang percetakan, penerbitan, distribusi mushaf Alquran, serta penguatan literasi dan pemikiran keislaman,” ujar Ismail Nur, Senin  (2/2/2026).

Menurut Ismail, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada aspek produksi dan distribusi mushaf Alquran, tetapi juga diarahkan untuk membangun kolaborasi strategis internasional dalam penyebarluasan literasi Alquran, pendidikan keagamaan, serta penguatan pemikiran Islam moderat.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memperluas akses masyarakat Mesir dan kawasan sekitarnya terhadap mushaf Alquran Indonesia yang berkualitas, sahih, dan terverifikasi, sekaligus menguatkan peran Indonesia sebagai aktor global dalam diplomasi Alquran,” jelasnya.

Ia menambahkan, MoU tersebut juga membuka ruang dialog peradaban melalui penyelenggaraan pameran buku dan mushaf Alquran, seminar internasional, serta forum-forum ilmiah lintas negara. Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan menjadi medium pertukaran gagasan, keahlian, dan pengalaman antarnegara dalam pengembangan literasi keislaman global.

MoU tersebut ditandatangani di Kairo, Republik Arab Mesir, pada 29 Januari 2026, dan berlaku selama tiga tahun sejak 2026, dengan kemungkinan diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198717//menteri_agama_nasaruddin_umar-VFHW_large.jpg
Menag: NU Seperti Keluarga Besar, Penuh Dinamika Tapi Sakinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198482//masjid_ikn-NQ4K_large.jpg
Masjid IKN Bakal Jadi Titik Pantau Hilal Awal Ramadan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198455//sidang_isbat-Eyn7_large.jpg
Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar 17 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197268//pemerintah-x246_large.jpg
Kemenag: Ribuan Masjid Ramah Lingkungan Jadi Pusat Edukasi Ekoteologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197178//pemerintah-eU2M_large.jpg
Tren Menunda Nikah di Gen Z, Menag: Negara Hadir Dorong Anak Muda Bangun Keluarga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194766//kpk-Co9E_large.jpg
KPK: Kuota Haji Tambahan Diberikan untuk Negara Malah Dibagi Dua Sama Yaqut!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement