Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sinta Nuriyah hingga Menag Hadiri Harlah 1 Abad NU di Senayan

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |10:09 WIB
Sinta Nuriyah hingga Menag Hadiri Harlah 1 Abad NU di Senayan
Sinta Nuriyah hingga Menag Hadiri Harlah 1 Abad NU (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, sejumlah tokoh yang hadir di antaranya istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah, yang didampingi putrinya, Alissa Wahid dan Yenny Wahid.

Selain itu, tampak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno serta Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar.

Hadir pula Menteri ATR/BPN yang juga tokoh NU, Nusron Wahid; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko; serta Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Selain itu, terlihat Syekh Ali Akbar Marbun yang berada di samping Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

Sejumlah pengurus NU tingkat wilayah dan cabang, serta unsur NU lainnya, juga tampak telah memadati Istora Senayan. Sebelum acara peringatan dimulai, para kader NU terlebih dahulu menggelar istighotsah kubro, mahallul qiyam, dan doa bersama.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/33/3194373//pandji_pragiwaksono-7nL4_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama Imbas Konten Mens Rea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191182//forum_musyawarah_kubro_alim_ulama_dan_sesepuh_nu-eZcK_large.jpg
Ultimatum PBNU, Forum Ulama dan Sesepuh NU: Islah atau Muktamar Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185265//pbnu-bwyQ_large.jpeg
Viral Video Gus Yahya Bicara Diberhentikan Rais Aam Beredar di Tengah Kabar Pemakzulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546//viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/330/3172689//ilustrasi-0MgS_large.jpg
Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026 Akan Dimulai? Ini Jadwal lengkap versi Muhammadiyah dan NU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement