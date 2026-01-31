Sinta Nuriyah hingga Menag Hadiri Harlah 1 Abad NU di Senayan

JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, sejumlah tokoh yang hadir di antaranya istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah, yang didampingi putrinya, Alissa Wahid dan Yenny Wahid.

Selain itu, tampak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno serta Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar.

Hadir pula Menteri ATR/BPN yang juga tokoh NU, Nusron Wahid; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko; serta Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Selain itu, terlihat Syekh Ali Akbar Marbun yang berada di samping Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

Sejumlah pengurus NU tingkat wilayah dan cabang, serta unsur NU lainnya, juga tampak telah memadati Istora Senayan. Sebelum acara peringatan dimulai, para kader NU terlebih dahulu menggelar istighotsah kubro, mahallul qiyam, dan doa bersama.

(Awaludin)