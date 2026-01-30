Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Harlah Ke-100 NU, Prabowo Direncanakan Hadir di Istora Senayan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |21:30 WIB
Harlah Ke-100 NU, Prabowo Direncanakan Hadir di Istora Senayan
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri resepsi puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU), yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu 31 Januari 2026.

"Insyaallah besok pukul 09.00 pagi, Sabtu, 31 Januari 2026, kita akan menyelenggarakan resepsi puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100,” kata Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Yahya menyampaikan, PBNU telah mengirimkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk menghadiri acara tersebut. Sejumlah pihak eksternal lainnya juga turut diundang.

“Mudah-mudahan besok Bapak Presiden tidak berhalangan dan bisa hadir bersama kami. Hal-hal yang bersifat teknis sudah dikoordinasikan, termasuk dengan Paspampres. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar,” ujarnya.

