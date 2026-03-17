Kumpulkan 6 Menteri, Mensesneg Ungkap Pemerintah Siapkan Evaluasi Besar-besaran ASN

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menggelar rapat bersama enam menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026). Rapat tersebut turut membahas evaluasi kepegawaian.

Adapun menteri yang turut hadir yakni Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti-Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan dan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah.

“Ini adalah rapat tindak lanjut dari beberapa hari lalu. Kami juga telah melaksanakan rapat lintas kementerian sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden. Kita semua diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian kita,” ungkap Prasetyo usai rapat.

Prasetyo mengatakan, para menteri diminta melakukan telaah terhadap postur kepegawaian dalam rangka penguatan organisasi guna menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi rapat hari ini dihadiri Pak Mendagri, kemudian Menteri Dikti-Saintek yang bertanggung jawab terhadap talent pool nasional kita. Kemudian juga hadir Menteri Kelautan dan Perikanan yang memiliki program-program prioritas di kementeriannya,” tuturnya.