Jelang Lebaran, Prabowo Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Aceh

Presiden Prabowo Kunjungi Korban Bencana Aceh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Bireuen, Aceh. Diketahui, bencana alam di Aceh mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA, mengatakan, bantuan Presiden Prabowo untuk korban banjir di Bireuen yaitu Alquran 250 eks, sajadah 500 pcs, sarung 250 pcs, mukena 250 pcs, celana 5000 pcs.

“Selanjutnya jaket 300 pcs, kemeja 1000 pcs, sarung 1000 pcs, aneka pakaian 1000 pcs, dan jilbab 500 pcs,” ujar Safrizal, Selasa (17/3/2026).

Safrizal juga menyerahkan 600 paket bantuan peralatan dapur. Seluruh bantuan tersebut diserahkan secara simbolis, disaksikan oleh Bupati Bireuen Mukhlis dan Wakil Bupati Bireuen Razuardi Ibrahim.

“Proses penanganan pascabencana terus dipercepat. Data menjadi kunci cepat tidaknya proses selanjutnya,” ujarnya.

Safrizal melanjutkan, data korban bencana by name by address harus akurat, supaya tidak salah sasaran. Dia berpesan supaya data juga sudah harus sudah lengkap dengan pilihan hunian tetap komunal atau hunian tetap insitu.

Menurutnya, jika tidak ada kendala, setelah Lebaran pembangunan hunian tetap untuk korban bencana akan dimulai.

“Insya Allah, bila tidak ada kendala lagi, setelah Lebaran pembangunan hunian tetap segera dimulai,” tutup Safrizal.